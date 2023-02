Több mint negyed évszázaddal ezelőtt, 1997 januárjában alapította meg társával az Avant Guarde Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t Göncz Gábor. A vállalkozás vezetője az évek alatt sokat tett azért, hogy felépítse a vármegye és a régió egyik legelismertebb és legmegbízhatóbb cégét. Sokakkal már 25 éve együtt dolgozik.

Vagyonvédelemmel, biztonságtechnikával és magánnyomozással foglalkoznak a kaposvári székhelyű Avant Guarde Kft.-nél. Göncz Gábor a cég ügyvezető igazgatója lassan negyven éve dolgozik a bűnüldözés és a vagyonvédelem területén. Korábban a rendőrségnél foglalkozott bűnügyi esetekkel.

– Nagyon sok kitartó munka, akarat és célok kellettek ahhoz, hogy a cégünk egy elismert, megbízható vállalkozás legyen – hangsúlyozta Göncz Gábor. – Ahhoz, hogy ezt elérjük, sok időre és munkára, jó kollégákra volt szükségünk. Felépítettünk egy szintet, amelyhez igyekszem tartani magamat. Azt gondolom, hogy a cégünk neve és a személyem a biztonságot sugallja mindenkinek. Ha olyan helyre megyek tárgyalni, ahol még nem ismernek, akkor nekik is a szavamat adom és amiről beszélünk, azt meg is tartom. Eddig még soha nem fordult elő olyan eset, hogy bárki csalatkozott volna bennünk – mondta Göncz Gábor.

Fotós: Lang Robert Kaposvar

Az Avant Guarde Kft. referenciái között sok kaposvári és környékbeli nagyvállalkozás szerepel. Olyanok, amelyek több száz embernek adnak munkát. A legtöbb helyen vagyonvédelmi, őrzési és portaszolgálati feladatot látnak el. Göncz Gábor kiemelte, magánnyomozói feladatot is végeznek, igaz erre már egyre kevesebb idejük jut. Az elmúlt években több ügyet is felgöngyölítettek, a névtelenség miatt azonban ezeket nem lehet részletezni. Az Avant Guarde Kft. ügyvezető igazgatója az egyik jelentősebb megbízásukról azonban annyit elárult, korábban besegítettek egy budapesti magánnyomozó cégeknek, akikkel közösen sikerült megoldaniuk egy olyan ügyet, amelyben több árnyékcég is feltűnt.

Göncz Gábor kiemelte, vállalkozása korábban politikai eseményeken is aktívan részt vett. A kormányőrséggel közösen több magas rangú, állami vezető védelméről is gondoskodtak. Így került kapcsolatba Torgyán Józseffel is, akivel sokáig személyes, jó viszonyt ápolt. Az amerikai katonák taszári tartózkodása idején a légibázis területén kiemelt feladatai voltak az Avant Guarde Kft.-nek.

A vállalkozásában és a szabadidejében is a tökéletességre törekszik

– Sportesemények biztosítására is kaptunk és kapunk is felkéréseket – mondta Göncz Gábor. – A kezdet kezdetén, amikor még nagyon fiatal volt a vállalkozás, akkor Gyékényesen motorcsónak-világbajnokságot vezényeltük le. Ez egy óriási kihívás volt számunkra, hiszen ez a fajta munka nem egészen vágott a profilunkba, de azt gondolom, hogy sikeresen helytálltunk. Labdarúgó eseményeken és más sportágak biztosításánál is igyekszünk jól végezni a feladatunkat. Jelenleg csaknem száz munkavállalóval állunk kapcsolatban. Folyamatosan kapjuk a megrendeléseket, de ahhoz, hogy jól végezzünk a munkánkat és a szerződésben leírtakat teljesíteni tudjuk leginkább a környéken dolgozunk. Munkánk a Dél-Dunántúlra, négy vármegyére terjed ki – tette hozzá az Avant Guarde Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója.

Göncz Gábor nemcsak a vállalkozásában törekszik a tökéletességre, hanem a szabadidejében is. Már gyerekkorában szorgalmasan gyűjtögette a különféle gyümölcsöket és édesapjával, nagyapjával közösen látogatták a pálinkafőző „műhelyeket”. Később Ropoli Csaba barátja vette szárnyai alá, és tanította meg neki a metszés fortélyait. Ezáltal közelebb került a szőlészethez. Göncz Gábor több mint 30 éve foglalkozik a szőlészettel és a borászattal. Készítményeivel az évek alatt több díjat is bezsebelt. Időközben iskolákat végzett és országos hatáskörű okleveles bor- valamint pálinkabíráló szakértő lett. Göncz Gábor számára a vallás és a hit­élet is nagyon fontos. Reformátusként négy évvel ezelőtt teljesítette a teljes 900 kilométer hosszú El Caminót. A harmincnapos zarándokutat – gyermekei és unokái után – élete egyik legnagyobb ajándékának tart.