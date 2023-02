Sikerük titka, hogy ragaszkodnak a minőséghez, mindent megtesznek azért, hogy termékeik fogyasztásával gasztronómiai élményt nyújtsanak vásárlóiknak.

Horváth László szinte napra pontosan tizenegy évvel ezelőtt kezdett el a Kometa 99 Zrt.-nél dolgozni. A Zala vármegyei Galambokról származik, de a munkája miatt Kaposváron telepedett le.

– Mindig is termelő cégeknél dolgoztam, például vegyiparban és autóiparban – mondta el a termelési igazgató, aki eleinte a beszerzésekkel foglalkozott a kaposvári húsipari vállalatnál. Szerinte az elmúlt bő egy évtized alatt óriási fejlődésen ment át az üzem. – Egy olyan gondolkodásmódot szoktam meg a korábbi munkáimnál, ami a húsiparban akkor még nem volt jellemző, de ez is segített abban, hogy egy nagyon jó csapattal egyedit alkossunk – mondta el érdeklődésünkre Horváth László.

Horváth László azt vallja, hogy a jó vezető folyamatosan fejleszti, inspirálja a csapatát. Fotó: Lang R.

A termelési igazgató kiemelte, hogy 2023 fontos év számukra, egy történelmi beruházás küszöbén áll a vállalat.

– A több milliárd forint értékű beruházás révén duplájára növeljük a gyártócsarnok kapacitását, és több száz új embernek tudunk munkát adni, amely még nagyobb felelősséget jelent számunkra. Az üzemi gyártófelület növekedésével a munkahelyek kialakítása mellett az azokat összekötő utak fejlesztése is kiemelt szerepet kap. Amit most kézi erővel kivitelezünk, azt szállítószalaggal vagy más, automata eszközzel lehet hatékonyabban megoldani. A cél természetesen változatlan, hogy hatékony gyártással minőségi hazai élelmiszer kerüljön a fogyasztóink asztalára – emelte ki a Kometa 99 Zrt. termelési igazgatója.

– Az élelmiszer gyártása óriási felelősség, az ételt minden nap az asztalra kell tenni, ezzel megtiszteljük családunkat, vendégeinket. Nekünk, gyártóknak ezt a szempontot kell szem előtt tartani, ebben kell részt vennünk – mondta Horváth László. Hiszen míg autót vagy más tartós fogyasztási cikket nem veszünk mindennap, addig élelmiszert igen.

– A hús értéke a frissessége. A ma rendelkezésre álló technológiával 800-900 km-es körzetben lehet friss hússal ellátni a boltokat. Nem lehet Kínából hozni, vagy a világ másik feléről konténerben. Bármennyire bonyolult most a gazdasági helyzet, a friss hús iránti igény jelenleg és a jövőben is tartósan jelen lesz – mondta el Horváth László. Példaként említette a koronavírus-járványt, amikor megmutatkozott az iparág válságállósága, hiszen bármi is történik, az embereknek enniük kell. A kaposvári vállalat azért is különleges, mert több termelési folyamat zajlik egy helyen, három-négy gyár feladatát látják el.

Teljesen új feladatokat kell hamarosan megoldaniuk

– Bejön az élő állat, amely a vágóhídra kerül, majd feldolgozzuk. Csomagoltan értékesítjük az áruházakban a friss húst, valamint késztermékként a többi között szalámit, felvágottat, sonkát is készítünk. Nekünk olyan emberekre van szükségünk, akik ezeket a folyamatokat működtetni tudják – emelte ki Horváth László.

– Ragaszkodunk ahhoz, hogy minőségi hazai élelmiszer kerüljön a fogyasztóink asztalára. Amit készítünk, az mind bizalmi termék, így nagy a felelősségünk az előállítás során – tette hozzá.

A bérelt munkaerővel együtt jelenleg körülbelül 900-an dolgoznak a kaposvári cégnél. – Azt vallom, egy vezetőnek egyetlen olyan feladata van, ami minden felett áll: fejlesztenie kell a csapatát, hogy a folyamatos tanulás eredményeként tagjai minden nap egy kicsit jobbak legyenek – mondta el Horváth László, aki most is felsőoktatási tanulmányokat folytat a MATE Kaposvári Campusán. Közgazdász végzettsége mellé élelmiszeriparimérnök-diplomát fog szerezni.

Szabadidejét feleségével és gyermekeivel tölti. Szeret aktívan kikapcsolódni, ilyen számára például az aikido és a motorozás is.