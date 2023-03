Miért éppen vitaminok?

Azt tehát már megtanultuk, hogy fontos a vitaminok szedése. De azt is tudjuk, hogy pontosan melyek esszenciálisak és miért? Most ezek sorra vételezésével kezdjük – hiszen ha tisztában vagyunk azzal, hogy melyik vitamin mit ad a szervezetünknek, illetve mi mindent okozhat a hiánya, máris sok motivációt nyerhetünk az odafigyelésre!

Legtöbbször a C-vitaminról hallhatunk, ami biztosítja az immunrendszer megfelelő működését, azaz felvértezi a szervezetünket a különböző vírusokkal szemben. Hiánya miatt fáradékonynak és gyengének érezhetjük magunkat, de szélsőséges esetben akár skorbut is kialakulhat, ami vérszegénységgel és fogvesztéssel jár. Az A-vitamint sokan csak szépségvitaminként emlegetik, hiszen a haj és a bőr egészségéhez is hozzájárul, de a hiánya látásromlást is okozhat. A D-vitamin a csontok, míg az E-vitamin az izmok és az idegrendszer helyes működését biztosítja.

A B-vitaminok családja pedig igen sokszínű. A B1-vitamin szintén az idegrendszer egészségéhez járul hozzá, de ha nem pótoljuk, akkor szívritmuszavart, fáradékonyságot és étvágytalanságot is tapasztalhatunk. Ha nincs elegendő B2-vitamin a testünkben, akkor bőr- és emésztőrendszeri problémák alakulhatnak ki. A szintén létfontosságú B9, azaz a folsav segíti a B12-vitamin és a vas felszívódását, de a fehérvérsejtszám fenntartásához is hozzájárul. A B12 hiányában pedig vérszegénységet, de idegrendszeri gondokat is tapasztalhatunk.

7 tipp, hogy rutin legyen a vitaminok szedése

Most már láthatjuk, miért nem érdemes mellőzni a vitaminpótlást. Tény, hogy a fent felsorolt tápanyagok közül igen sokat tudunk bevinni a szervezetünkbe helyes táplálkozással. Arra viszont szinte lehetetlen odafigyelni, hogy mindegyikből minden nap elfogyasszuk a kellő mennyiséget. Itt jönnek képbe a vitamintabletták!

Az egyik legjobb módszer, ami szinte mindenkinél beválik, az a mobilértesítés beállítása. Legyen az egy mindennap megszólaló ébresztőóra vagy egy naptárjegyzet, ha a telefonunk szól, hogy be kell vennünk a vitamint, dobjunk el mindent, és tegyük meg! Fontos, hogy ezt soha ne halogassuk – maximum „szundi” gombbal –, mert annak jó eséllyel felejtés lesz a vége!

Egyeseknél az is működik, ha szem előtt tartják a tablettákat vagy poralapú készítményeket. Ha viszont eltesszük a polc egy hátsó zugába, szinte borítékolható, hogy ráfeledkezünk.

Enni mindenki szokott, ez egyértelmű – éppen ezért olyan jó ötlet az étkezésekkel párosítani a vitaminok beszedését! Tegyük a tablettákat például az ebédünk mellé egy kis dobozba, így biztos, hogy nem felejtjük el! Ha ez valamiért problémás – például azért, mert így a hétvégék nem biztosítottak –, akkor van egy másik tippünk. Párosítsuk a vitaminpótlást egy olyan gyakorlathoz, amit minden nap megteszünk! Legyen az a reggeli kávé elfogyasztása vagy a fogmosás: addig nem végezhetjük el, amíg a vitaminokat be nem vettük!

Vigyük magunkkal! Sokan arra esküsznek, hogy ha mindig a táskájukban tartják az állandó vitaminjaikat, akkor nem felejtik el beszedni azokat. Ez logikus, hiszen a nap folyamán biztosan van egy-egy momentum, amikor arra gondolunk, hogy már be kellett volna vennünk a tablettákat. Egy próbát megér!

Ha még mindezek mellett is rá- ráfeledkezünk a vitaminpótlásra, célszerű segítséget igénybe venni. Erre remek megoldás lehet például egy applikáció letöltése, ami rendszeres emlékeztetőket küld nekünk. Egyes reménytelennek tűnő eseteknek viszont lehet, hogy még így sem megy. Nekik azt tanácsoljuk, hogy kérjék meg az egyik egészségtudatos családtagjukat vagy barátjukat, hogy emlékeztessék őket a vitaminpótlásra! Erre remek időpont például az, amikor ők maguk is beveszik a saját napi adagjukat.

Ha az egyik ötlet nem válik be, semmi gond, haladjunk tovább a következővel, majd az azt követővel! Éppen azért hoztunk több tippet, mert minden ember más, mindenkinél más segít egy új rutin kialakításában és beépítésében. Közben pedig higgyük el: a fáradozás megéri, hiszen kiegyensúlyozottabbá és egészségesebbé válhatunk mindössze néhány vitamintabletta beszedésével!