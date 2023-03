Március 8-tól egy héten keresztül újranyitási kedvezményekkel várja vásárlóit a JYSK siófoki áruháza. A kampány első napján az első 200, 7000 forint feletti vásárló ajándékba 100x150 cm-es Billerbeck fürdőlepedőt kap és a reklámújságban található kupon hatalmas JYSK táskára váltható be a kasszánál.

„A tapasztalatok szerint az újranyitás kapcsán a JYSK áruházaiban a beltéri bútorok, a matracok, a paplanok, a párnák, a díszpárnák és a plédek a legnépszerűbb termékcsoportok, ezekből természetesen Siófokon is nagy választékot kínálunk” – mondja Deliága Gábor, az áruház vezetője. Kezdődik azonban a kültéri szezon is, a kerti bútorok közül a legkelendőbbek a 6 személyes ULLEHUSE ülőgarnitúra, a GUDHJEM rakásolható szék és a LOMMA állítható kerti szék, továbbá MADERUP asztalok, de a kínálat itt is széles. „A balatoni szezonnyitásra készülődve a klasszikus, FSC®-keményfa, alumínimum, műanyag és polyrattan kerti bútorokat egyaránt ajánljuk, ráaádásul a kerti ülőgarnitúrák, asztalok, székek szettben akár kedvezőbb áron is megvásárolhatóak. Mindezek mellett kerti pavilonok, napozóágyak, napernyők, lámpások, virágkaspók, szolárlámpák, vitorlavásznak, kültéri szőnyegek is várják a betérőket” – ajánlja az áruházvezető.







Zöld megoldások és matracstúdió

A JYSK az új áruházak nyitása mellett a meglévő üzleteit is folyamatosan átépíti, 2024 év végéig a dán kiskereskedelmi lánc minden áruháza megújul világszerte. Siófokon a Vak Bottyán utcában található áruház a legmodernebb, 3.0-ás koncepció jegyében új világítást kapott és egyszerűbbé vált a sorok közötti navigáció. A bútorok közötti eligazodást 3 bemutatószoba – egy háló, egy étkező és egy étkezővel egybekötött nappali – segíti. Az alvás szakértőjeként azonban a JYSK külön matracstúdiót is kínál, ahol a vásárlók otthonos környezetben nem csupán tanácsokat kérhetnek, de ki is próbálhatják a termékeket. A dekorációs kellékek és kiegészítők pedig még nagyobb területet kaptak, ahol szezonálisan frissülő, az aktuális trendeket követő termékek széles választékát találják.

A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítottak az energiahatékonyságra, így például az izzókat LED-ekre cserélték, a szociális helyiségekbe pedig mozgásérzékelőt szereltek. Az új koncepció jegyében az üzletekben a világítás szakaszolt, 3 ütemben lehet felkapcsolni, amelynek köszönhetően kevesebb fény mellett is nagyszerű vásárlási élmény nyújtható, miközben az áruházak világításának energiafogyasztása legalább 25%-kal csökkenthető.

A dán üzletlánc jelenleg 91 áruházat üzemeltet országszerte, a 2023. augusztus végéig tartó üzleti évben 4 új üzlet nyílik, további 12-t átépítenek, 2 nagyobb alapterületet kap.

JYSK Siófok

8600 Siófok, Vak Bottyán u. 49.

www.jysk.hu