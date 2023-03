Erika nem is gyerekeket kapott, hanem angyalokat!

– mondták az óvodában

Vajda Erikának, aki nevelőszülőként három kisgyermeket fogadott be otthonába. Egy a hatodik életévüket most betöltő ikerpárt nevel, Olivért és Szimonettát, valamint egy kilenc hónapos kislányt, Zselykét. Zselyke négy hónapos kora óta állami gondozott. Koraszülöttként 34. hétre született, és hetente kétszer korai fejlesztésre viszik. Csecsemőként az éjszakákat átalussza, és napközben is szundít egyet. Vajda Erika 2016 óta nevelőszülő.

– Egy barátnőm nevelőszülő volt, és ha átmentem hozzá, megfogott a nála lévő gyermekek viselkedése, a szeretethiánya, mert rögtön odabújtak hozzám, nyújtották a kezüket – idézte fel. – Nagyon szeretem a gyerekeket, de a fiam már 21 éves, a maga útját járja. Később tudtam meg, hogy a nevelőszülőség jogviszonynak számít, és munka mellett is lehet csinálni, hát belevágtam. Aztán jöttek az ikrek másfél évesen, de ennyi idős gyerekek mellett nem lehet dolgozni járni. Választanom kellett, hogy a munka vagy ők. Az ikreket választottam. Én is iker vagyok vagyok, a nővérem egy órával idősebb nálam.

Erikát a nevelt gyermekei anyának szólítják, míg a vér szerinti szüleiket édesanyának és édesapának, akikkel ellenőrzött keretek között tartják a kapcsolatot. Zselyke édesanyja mindössze 15 éves.

– Sok szeretetet kapok tőlük, bearanyozzák a napjaimat, bár nem minden nap örömteli, nehézségek is akadnak – vallotta be a nevelőszülő. – Nagyon sok boldogságot adnak, már ha csak rám néznek és mosolyognak. Emellett a nevelőszülői hivatás anyagi biztonságot is jelent.

Folyamatosan keresnek nevelőszülőket, mondta Bujdosó Balázs, a Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője. Hazánkban több mint 20 ezer gyermek él gyermekvédelmi gondozásban, és közülük sokat helyeznének ki nevelőszülőkhöz. Az lenne a cél, hogy minden gyermek családban nőjön fel, lehetőség szerint a vér szerinti családjában, de vannak olyan vér szerinti családok, ahol nem megfelelőek a körülmények. Viszont a nevelőszülőknél lévő férőhelyek száma kevés, ez országosan jellemző. Somogy vármegyében is keresnek nevelőszülőket.

– A nevelőszülőség nagyon sok előnnyel jár, sok öröm és szépség van ebben a szolgálatban – mondta Bujdosó Balázs. – Anyagi vonzata is van, mert a foglalkoztatási jogviszonyából adódóan a nevelőszülő fizetést kap. Ez minden évben a minimálbérhez van kötve. Ezen felül a gyermekek létszámához és a szükségleteikhez igazodva is kap plusz összegeket. Még ezen túl is biztosít számára a református szeretetszolgálat az intézményein keresztül nevelési ellátmányt, amit a gyerekekre kell fordítani. Vagyis két külön összeget kap, és a fizetésével saját maga rendelkezik, arra költi, amire akarja.

A nevelőszülőknek meg kell felelnie néhány feltételnek, ennek egy részét jogszabály írja elő.

– Cselekvőképes, 24 életévét betöltött személy kell legyen, és különböző alkalmassági vizsgálaton kell átesnie – folytatta az intézményvezető. – Orvosi alkalmassági vizsgálatot a háziorvosok állítanak ki neki, és a mi pszichológusunk is megvizsgálja. Egyéb kitétel, hogy ingatlannal kell rendelkeznie, de nem muszáj, hogy saját legyen, lehet bérlemény is, akár magánszemélytől, akár intézménytől, szervezettől. Az ingatlannak alkalmasnak kell lennie a gyermekek elhelyezésére és gondozására, illetve fontos, hogy hány férőhely van, ha több gyermekről van szó. Ha az ingatlan más tulajdonában áll, akkor a tulajdonos hozzájárulása is szükséges. Fontos, hogy nevelőszülő csak az lehet a jogszabály szerint, aki elvégez egy erről szóló hatvan órás alaptanfolyamot. A tanfolyam egy 28 órás döntéselőkészítőből és egy 32 órás képzésből áll, és két tanúsítványt is kiállítunk róla. Ezt követően jegyzi be a nevelőszülőt a kormányhivatal, majd a kollégák szakmai szempontok szerint gyermekeket ajánlhatnak neki elhelyezésre.

A Református Szeretetszolgálatnak a gyermekvédelmi szakellátáshoz tartozóan két intézménye van: a Kelet-magyarországi és a Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ. A keleti Debrecen központtal működik, a nyugati budapesti székhellyel. A nyugati régióhoz tartozik a Dunántúl összes megyéje, a főváros, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye. Jelenleg Zala, Vas és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében már elindultak tanfolyamaik. A tervek szerint Zala megyében és Somogyban is két tanfolyamot indítanak a közeljövőben, erre várják a jelentkezőket Kaposváron, a Kanizsai utca 79-es szám alatt. Kis-Pál Judit szakmai vezetőnél [email protected] címen, a 20/437-2700 telefonszámon akár részletes felvilágosításért is telefonálhat, aki kedvet érez a nevelőszülőséghez.

A Református Szeretetszolgálatnál több szolgáltatás is működik országosan, az idősek, a fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek ellátásában is jelen vannak több intézménnyel. A szeretetszolgálat elkötelezett a gyermekvédelem mellett, és fontosnak tartja, hogy egyre nagyobb számban tudják segíteni a gyermekeket abban, hogy felnőttként a társadalom értékes tagjai lehessenek, tette hozzá Bujdosó Balázs. Nemcsak gyermekekkel, hanem az utógondozásban fiatal felnőttekkel is foglalkoznak az intézménynél.