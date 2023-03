Az egyik legnagyobb presztízsű szakma az orvosoké. Ennek egyik fő oka, hogy rendkívül magas szakmai tudással rendelkeznek, ugyanis a végzettség megszerzéséhez hosszú, kemény és kitartó munka szükséges. Óriási felelősségük van a gyógyításban, és jelentősen hozzájárulnak a társadalom egészségügyi jóllétéhez is. Orvosokra mindig is szükség lesz, ezért a munkaerőpiacon kiemelkedően keresett szakemberekről van szó, akik stabil karrierre és anyagi megbecsülésre számíthatnak. Számos aktuális állás bizonyítja ezt a Jooble álláskereső oldalon, ahol több meghirdetett munka Nyíregyháza területén is elérhető.

Mivel foglalkozik egy orvos?

Egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak a pácienseik számára, amelyek elősegítik az egészség megőrzését vagy a gyógyulást. Azonosítják a betegség lehetséges okát, más szóval diagnosztizálnak, majd pedig kezelést nyújtanak. Ha szükséges, gyógyszert írnak fel, műtétet végeznek, valamint tanácsokat adnak az egészséges életmóddal kapcsolatban.

Széleskörűen kamatoztatják az emberi testtel és az egészséggel kapcsolatos tudásukat. Léteznek általános orvosok, szakorvosok, de olyanok is, akik kutatásokat végeznek számos különféle témában. Dolgozhatnak egészségügyi menedzserként, akik szervezési és vezetési feladatokat látnak el a szektorban, de oktathatnak egyetemen is. Így az érdeklődésüknek leginkább megfelelő területen használhatják ki a képességüket és a tudásukat.

Kinek érdemes ezt a szakmát választani?

Ez a szakma ideális azoknak, akik szeretnek segíteni az embereken, valamint érdeklődnek a természettudományok, azon belül is leginkább az emberi test és az egészség iránt.

Nap mint nap emberekkel kerülnek kapcsolatba, így elengedhetetlen a magas szintű kommunikációs készség. Ez azért is kiemelten fontos, mert bizonyítottan szerepet játszik a gyógyulásban, hogy milyen az orvos és a beteg közötti párbeszéd.

A pálya rengeteg kihívással jár, ezért kitartásra és elkötelezettségre is szükség van. A meglehetősen hosszú tanulmányok és a folyamatos továbbképzés kemény munkát igényel. Nem is beszélve a munka során fellépő stresszről, a hosszú munkaidőről, az éjszakai és hétvégi munkaórákról. Mindehhez céltudatosság, hivatásszeretet és szervezői készség is szükséges.

Az orvosi hivatás kiválasztása előtt érdemes önkéntes munkát végezni valamilyen egészségügyi intézményben, bepillantást nyerve a szakma mindennapjaiba. Ajánlott felvenni a kapcsolatot orvostanhallgatókkal, valamint praktizáló orvosokkal, és feltenni nekik a felmerülő kérdéseket.

Hogyan válhat valaki orvossá?

Ahhoz, hogy valaki orvossá váljon, hatéves egyetemi képzés sikeres elvégzésére van szükség. Ehhez egy több lépcsőből álló folyamat vezet.

1. A sikeres egyetemi felvételihez először is emelt szintű érettségit kell tenni kötelezően biológiából, emellett fizikából vagy kémiából is.

2. Ezt követően az orvostanhallgatók megkezdik a hatéves képzést, amellyel általános orvosi diplomát szerezhetnek.

Az első két évben az alapozó modulon az alapvető életfolyamatokat és az emberi testet ismerik meg, például anatómiát, biofizikát tanulnak, de az orvosi latint is elsajátítják. A harmadik évfolyamot preklinikai évnek is nevezik, mert már a kóros elváltozásokkal, a betegségekkel is megismerkednek. Ezután két évig klinikai ismeretek következnek, amely során ízelítőt kapnak a különböző szakterületekről, például alaposabban beleláthatnak az ortopédiába, a kardiológiába, az endokrinológiába vagy éppen a sebészetbe. Ekkor már közvetlen kapcsolatba kerülnek a betegekkel, de még felügyelet mellett. A hatodik évet pedig már a szakmai gyakorlat keretein belül klinikán töltik. A szakdolgozat megvédése után hivatalosan is orvosdoktori címet kapnak.

3. Az orvosi cím megszerzése után két lehetőség van. Az egyik a rezidensképzés, amikor szakterületet (pl. neurológia, radiológia) választanak maguknak, ez szakterülettől függően 4-7 évet vesz igénybe. A másik út pedig a PhD képzés, amellyel oktatási és kutatási irányba lehet elindulni.

4. Még ezután is folyamatos továbbképzésre van szükség, hogy valaki gyakorolhassa az orvosi hivatását. Vannak, akik további szakképesítést is szereznek, ami még speciálisabb tudást ad egy-egy területről. Ilyen például a gyermek gasztroenterológia vagy a sportorvostan.

Melyek az elhelyezkedési lehetőségek?

A karrier szempontjából széleskörű lehetőségek állnak rendelkezésre.

Természetesen az orvosok esetében a szakosodás is meghatározza az irányt, de még így is nagy mozgásterük van. Az egyik fő kérdés, hogy az állami vagy a magánszférában szeretnének-e elhelyezkedni.

Ha az államit választják, akkor dolgozhatnak állami kórházakban, rendelőintézetekben, valamint háziorvosi praxisban. Egyéb egészségügyi intézmények is alkalmaznak orvosokat, ide tartozik például a népegészségügyi központ járvány osztálya, de a rendőrségnek is van egészségügyi osztálya. Akik egyetemi oktatóként vagy kutató orvosként szeretnék folytatni pályafutásukat, arra is rengeteg mód van.

Magánorvosként szintén számtalan álláslehetőség kínálkozik. Egyre több a magánklinika és a magánrendelő, ahol szinte az összes szakterületről várják az orvosi szakképesítéssel rendelkezőket. Ezeknek az intézményeknek az előnye, hogy általában rendkívül magas színvonalú orvosi eszközökkel vannak felszerelve, így lehetőség adódik a modern technológiák használatára. Ugyanez jellemző a magán egészségügyi központokra, amelyekben számos egészségügyi szakember megtalálható az orvosok mellett, mint például táplálkozási tanácsadó, pszichológus, gyógytornász, így a szakmai együttműködés is előtérbe kerül. Emellett pedig még diagnosztikai központokban is elhelyezkedhetnek, ahol diagnosztikai teszteket és vizsgálatokat végeznek, pl. MRI, laboratóriumi vizsgálat vagy ultrahang.

Az orvosi hivatás tehát rengeteg kihívással jár, de ugyanakkor számtalan előnye is van. Utóbbiak közé tartozik, hogy a szakma képviselői tudásukkal közvetlen ráhatást gyakorolnak a páciensek egészségi állapotára, gyógyulására. Stabil karriert jelent, hiszen folyamatosan nő az igény az egészségügyi szakemberek iránt. Ráadásul egy társadalmilag tiszteletben álló és anyagilag megbecsült szakmáról van szó.