Fordulóponthoz érkezett a magyar ingatlanpiac, egyre jobb alkupozíciót érhetnek el a vevők, de most is érdemes átgondolni, hogy milyen pénzügyi források állnak rendelkezésünkre a kiválasztott ingatlan megvásárlásához. Az OTP Bank legfrissebb kutatása szerint az emberek jelentős többsége előbb azt térképezi fel, hogy mit engedhet meg magának pénzügyileg, és csak utána lát neki a keresgélésnek az ingatlanpiacon, de arra is van számos példa (az esetek 21 százalékában), amikor menet közben újra kell tervezni a finanszírozást, mert változik a helyzet. A felmérésben részt vevők mindössze 10 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az első lépés az új otthon kiválasztása, a pénzügyi tervezés majd ez után következik. A megfelelő lehetőség megtalálásához érdemes tisztábban lenni azzal, hogy milyen pénzügyi konstrukciók érhetők el a piacon, meddig lehet ezeket igényelni, illetve milyen más termékekkel érdemes ezeket kombinálni.

Évnyerő hitel Az otthonteremtés soha nem könnyű feladat, mert jelentős kiadással jár, ráadásul a kiszemelt ingatlan megvásárlása csak az első lépés, utána is vannak még felmerülő költségek. Az Évnyerő Lakáshitelek esetében az ügyfeleknek 12 hónapig alacsonyabb törlesztőrészletet kell fizetniük, mint a többi hitel esetében. A futamidő első évében csak kamatot fizetnek, így a felszabaduló törlesztőrészlet-különbséget a lakásvásárláshoz és költözéshez kapcsolódó egyéb kiadásokra fordíthatják. Az Évnyerő Lakáshitelek használt vagy új lakás vásárlására, bővítésére és építésére is igényelhetők. Stabilitás és rugalmasság AZ OTP Bank egyszeri kamatcsökkentés szolgáltatásával két fontos ügyféligényre kínál megoldást. A jelenlegi gazdasági helyzetben felértékelődött az ügyfelek számára a stabilitás, ami azt jelenti, hogy ne változzon a törlesztőrészletük a hiteltörlesztés során, illetve a rugalmasság, hogy legyen lehetőség újrakalkulálni a törlesztőrészletet, amikor kedvezőbb lesz a kamatkörnyezet. Az új szolgáltatás segítségével, amit az ügyfelek 10 év után vehetnek igénybe, egy végig fix kamatozású kölcsön esetén is csökkeni tud a kamat bizonyos szintig¹. A szolgáltatás az OTP Bank végig fix lakáshiteleihez díjmentesen jár, a hitelintézet bevezető akciójának köszönhetően. Forrás: OTP Bank „Az OTP Bank a termékportfolió és a szolgáltatások fejlesztésénél figyelembe veszi az ügyfelek igényeinek változását, hogy innovatív megoldásokat biztosítson számukra. Egy ilyen igényre, a költözéskor legyen kisebb a részletre, jelentenek megoldást az Évnyerő Lakáshitelek, amelyekkel egy olyan megoldást kínálunk ügyfeleinknek, ami segíti őket lakáscéljaik megvalósításában és egyszerűbbé teszi számukra a kezdeti időszakot” – mondta Foltinné Götz Ágnes, az OTP Bank dél-dunántúli régiójának ügyvezető igazgatója. CSOK és falusi CSOK A lakásvásárlást továbbra is számos állami támogatás segíti. Az egyik ilyen termék a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), ami egy vissza nem térítendő állami támogatás. Ez azt jelenti, hogy az ügyfeleknek nem kell visszafizetniük a támogatást, ha teljesítik a szerződés feltételeit. A maximális támogatás 10 millió forint lehet. Új lakás vásárlás vagy építés esetén lehet 10 millió a támogatás (3 gyermek esetén), a használt lakásvásárlásra ettől alacsonyabb összegű a támogatás (3 gyermek esetén 2,2 millió, 4 gyermeknél pedig 2,75 millió). Ha egy csendesebb, kisebb településen képzeli el az életét, érdemes megnéznie, hogy igénybe veheti-e a Falusi CSOK-ot. A támogatást a jogszabályban meghatározott preferált kistelepüléseken lehet igénybe venni, korszerűsítésre, bővítésre vagy használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre, bővítésre. Utóbbi esetben a lakás vásárlására megállapított összege nem haladhatja meg a támogatás 50%-át. A támogatás legfeljebb 10 millió Ft lehet. A több gyermekes családok vagy gyermeket vállaló házasok a támogatás mellé, maximum 15 millió forint 3%-os fix kamatozású hitelt is igénybe vehetnek. Az igénybe vehető hitel összege függ a gyermekek számától és a hitel céljától. Babaváró A 10 millió forint értékű, szabadon felhasználható Babaváró kölcsön jó megoldás lehet a gyermekvállalás előtt álló házaspároknak, legyen szó lakásvásárlásról, felújításról vagy bővítésről. Ügyintézés az ügyfelek igénye szerint Az OTP Bank szakértői nagy tapasztalattal rendelkeznek az állami támogatások és a piaci termékek területén is. „Az OTP Bank ügyfelei számos módon igényelhetnek lakáshitelt, személyesen fiókhálózatunkban szakértő kollégáinktól, de akár online módon is videobankon keresztül vagy mobilbankáraink segítségével, akik kimennek az ügyfelekhez, amikor nekik megfelel, így fióki nyitvatartási időn túl is intézhetik hiteligénylésüket. Az utóbbi két esetben az ügyfeleknek csak a szerződést kell aláírniuk a bankfiókban” – tette hozzá Kovács Tímea Anita, az OTP Bank regionális lakáshitelezési vezetője. A családi otthonteremtési kedvezmény, a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Az OTP Bank a kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtja. Falusi CSOK + Hitel – THM 3,2-3,3% CSOK + Hitel – THM 3,2-3,3% Évnyerő Hitel – THM 3,2 -12,0 % Babaváró Kölcsön – THM kamattámogatással: 0,4% – THM kamattámogatás nélkül: 12,8% A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja, az egyes feltételek a hitelbírálat eredményétől függően változhatnak. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a feltételek változtatása esetén módosulhat. Ingatlanfedezetű hitelek igénybevételéhez vagyonbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges a fedezetül felajánlott ingatlanra. A kölcsön fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát és nem tartalmazza a vagyonbiztosítás díját. A kölcsönt az OTP Jelzálogbank Zrt. nyújtja, az OTP Bank Nyrt. közvetítőként jár el. További részletekről kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből. A Babaváró támogatás igénybevételének részletes feltételeit a 44/2019. Korm. rendelet tartalmazza. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja, az egyes feltételek a hitelbírálat eredményétől függően változhatnak. A feltüntetett THM a 10 millió Ft hitelösszegű és 20 éves futamidejű Babaváró kölcsönre vonatkozik. A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 2023. március 1. ¹A 2023. március 1-től igényelt hitelek esetében az Egyszeri kamatcsökkentés szolgáltatás igénybevétele esetén az elérhető legalacsonyabb kamatmérték: 20 éves BIRS+2%

