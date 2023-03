A cikk az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program által támogatott „VICINaD – Virtual re-connection of industrial nodes along the Drava between Hungary and Croatia” (HUHR/1901/2.1.2/0120) című projekt keretében készült. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül az Európai Unió támogatásával valósul meg.