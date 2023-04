A pakkok maguk is meglepetéseket tartogatnak: ha kinyitják őket, a tartalmuk rendszerint változó. A nézőnek nagyon kell figyelni, nehogy szem elől tévessze, melyik csomag kihez tartozik és mit is rejt pontosan. Az izgalmakban és fordulatokban bővelkedő eseményeket mintha kívülről szemlélné Barnier úr felesége, aki lelki békéje érdekében mintha igyekezne kimaradni az eseményekből, ám egyre gyakrabban kérdi választ nem is várva: mindenki megőrült?

– Sarkadi Kiss János az elmúlt húsz év alatt számtalanszor volt partnerem a színpadon, ismerjük egymás játékát, ám ilyen szituációban még nem voltunk – mondta Nyári Szilvia.

– A szenvedő fél vagyok, akit a különböző ingerek érnek – mondta Sarkadi Kiss János, aki Barniert alakítja. – Egyre többet játszom apát, nagyapát, ami számomra egy érdekes utazás. Őrülök, hogy Fándly Csaba nekem ajánlotta ezt a szerepet. Nem könnyű, sőt, vígjátékot nagyon nehéz játszani. Ha egy vígjáték jó, hosszú percekkel megnőhet a játékideje, ha a közönség előtt játsszuk, mert a nézők reakciói változtathatják az előadás ritmusát – mondta.

Fándly Csaba rendezőként először debütált a Csiky nagyszínpadán. Nem engedi, hogy a nézők túlzottan belefeledkezzenek a történetbe, váratlanul közismert mondatokkal zökkenti ki őket a komfortérzetükből és a sztoriból.

– Két film is feldolgozta a történetet, és mindegyik máshogy csavart rajta. Mi az eredeti francia színdarabot vettük alapul, ám Louis de Funest és Sylvester Stallonet is „megjelentetjük”. Energiadús az előadás: nagyon rövid időn belül történhet benne olyan dolog, ami eltérítheti az embert az eredeti szándékaitól – mondta Fándly Csaba, aki kész koncepcióval érkezett már az első próbára.

– Nagyon jó, nevetős próbafolyamaton vagyunk túl, alig várjuk, hogy találkozzunk a közönséggel. Az előadás folyamatos koncentrációt igényel, hogy fenntartsuk a feszültséget – mondta Benedek Dániel, aki Barnier fiatal, szerelmes könyvelőjét alakítja, az eseményeket furfangosan irányítva.