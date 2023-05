Hazánk kétségtelenül legvonzóbb turisztikai attrakciója nem más, mint a Balaton. A nyári időszakban hazai és külföldi turisták ezrei látogatnak el a part mentén található városokba, hogy itt töltsék a nyári vakációjukat. Bár a tó, kiterjedéséből fakadóan három vármegyét is érint, ezek közül a legjelentősebbek Veszprém és Somogy. Míg előbbi az északi partszakasz területeinek ad otthont, utóbbi a déli part egészét öleli fel. Nem véletlen tehát, hogy ezt a régiót leginkább a balatoni turizmussal azonosítják.

Tény, hogy a megyék és főleg az érintett települések gazdaságában kiemelt szerepet játszik a turisztikai szektor. A szezonalitás ellenére ugyanis a mai napig is jelentős bevételeket generál, a régió gazdasági számainak egy jelentős szeletét biztosítva. Valamelyest talán nehéz is kibújni a Balaton árnyéka mögül ezeknek a településeknek és vármegyéknek, holott más gazdasági értékekkel is rendelkeznek.

Somogy esetén például az is elmondható, hogy a vármegye székhelye, Kaposvár, a Balaton partjától némiképp messzebb helyezkedik el. És ettől függetlenül, saját jogán is képes volt egy jól működő várossá válni, mely elsősorban az iparával járul hozzá a gazdasági sikerességhez. A munkaerőpiacra is ugyanúgy igaz az, hogy nem csupán turisztikai munkahelyek várják a környéken élőket. Egy állás Kaposvár városában ettől jóval sokszínűbb lehetőségeket tartogathat.

Iparosodott lendület

Talán épp az említett tendenciák miatt, de Kaposvár városáról némileg kevesebb szó esik a közbeszédben. A megye esetében a Balaton könnyedén ellopja a figyelmet, ám ez nem jelenti azt, hogy ne érdemelne szót a régió egyik fontos városa. A Kapos folyó mentén fekvő település a nagyjából 60.000 főt számláló lakosságával ugyanis hazánk 15. legnépesebb települése. Habár Kaposvár jelentős történelmi múltra tekint vissza, a valódi fejlődés inkább csak a 20. században indult el.

A város gazdasági életében meghatározó ipar a 19. században indult fejlődésnek, az évtizedek során pedig jelentős átalakulásokon esett át. Ami nem változott az a munkáltatói szerepkör. Számos állás Kaposvár ipari szereplőihez kötődött és kötődik napjainkban is. A városban mindig is jelentős élelmiszeriparról beszélhettünk. Ennek ékes lenyomata a Kaposvári cukorgyár, mely hazánk egyetlen ma is működő ilyen üzeme.

Emellett a városban tej- és húsüzem, elektronikai, villamossági vállalatok és más egyéb nagy cég is megtalálható. Ebből is jól látszik, hogy a város rugalmasan alkalmazkodott a gazdasági változásokhoz, virágzó iparát pedig képes volt átmenteni a 21. századra is. Rengeteg állás Kaposvár ipari vállalataihoz kötődik a mai napig is. Ennek megfelelően pedig a helyi és környékbeli lakosság életében is fontos szerepet játszik a város, illetve a benne működő cégek.

Hétköznapibb lehetőségek

Bár az ipari szektor tényleg jelentős munkáltatónak számít, amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy Kaposvár egy jól működő város. Ennek megfelelően számos hétköznapibb munkahely is rendelkezésre áll, mely a város mindennapi működéséhez kötődik. Különféle városi, oktatási vagy épp kulturális intézmények, kereskedelmi cégek, szolgáltatók és különböző profilú kisebb-nagyobb vállalkozások várják a munkavállalókat. Sok állás Kaposvár e hétköznapibb arcához kötődik, de ezek sem kevésbé vonzóak.

A városban az alapfokú oktatási intézmények mellett megtalálható a Kaposvári Egyetem is, mely szintén jelentős munkáltatónak számít. Tekintve, hogy az város iskolavárosnak tekinthető, számos állás Kaposvár oktatási intézményeihez kötődik. Ezekből is jól látszik, hogy Somogy vármegye és székhelye jóval többet tartogat annál, mint az elsőre a Balaton árnyékában feltűnne. Egy fontos, a környék lakosságának életében is mérvadó központról beszélhetünk.

Már csak a fent leírtak okán is érdemes lehet átfutni Kaposvár álláspalettáját. A helyi és környező álláslehetőségek leginkább a városban és környezetében élők számára jelenthetnek jó alternatívát. A helyre célzott keresések az online megoldásoknak köszönhetően ma már csupán néhány kattintást igényelnek. Kaposvár állás szempontból is kiváló alternatíva, így érdemes lehet tudatosan végezni a keresést. A helyi és környékbeli állásehetőségek széles körnek kínálnak élhető alternatívát.