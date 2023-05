Kaposvár Nehéz, és sok család számára ismerős történetet, élethelyzetet dolgoz fel a Csiky Gergely Színház legújabb előadása, az Apa. A Florian Zeller francia író műve alapján készült színdarab főszereplője (André) Hunyadkürti György, aki egy nyolcvan év körüli, demenciában szenvedő férfit alakít. A történet szerint André lánya Anne, akit Mészáros Sára is játszik, ápolót szeretne szerezni beteg édesapja mellé, mert hamarosan elköltözik egy másik városba. Apja azonban visszautasítja a jelölteket, ezért lánya úgy dönt, idősotthonba helyezi el őt. André szerint, emlékezőképességével semmi gond, azonban többször is kételkedik a dolgokban, összekeveri a szeretteit, és a biztosnak hitt történések is teljesen elbizonytalanítják. A darabban – ahogy demenciában szenvedőknek a valós életben is – keverednek a helyszínek, összemosódik a múlt és a jelen, és az ismerős arcokból olykor ismeretlenek lesznek.

Az Apa című előadást Bereczki Csilla állította színpadra. A rendező a premier előtt elmondta, ha nem is közvetlenül, de valamilyen formában szinte mindenki érintett a betegségben. – Ezért is nagyon fontos, hogy minél többen megnézzék az előadást, mert talán egy kicsit jobban megértik a saját, vagy mások érzéseit – hangsúlyozta a rendező. – A darabban mindkét oldalt vizsgáljuk. A betegnek, a hozzátartozónak, vagy a körülötte lévő embereknek az érzelmi világát is igyekszünk megmutatni. Azt gondolom, hogy mindenki talál benne valamilyen kapcsolódási pontot – tette hozzá Bereczki Csilla.

Az előadás a színészeket is mélyen megérintette. Többen a családjukon, barátaikon keresztül érintettek is a témában. Mészáros Sára színművésznő elmondta, egy nagyon nehéz, de fontos témához nyúltak hozzá. – Bízhatunk abban, hogy ez a darab is a szívig hatol majd. Mindent elkövettünk, hogy szép, letisztult és egyszerű legyen – hangsúlyozta. Török Saca, Laurát alakítja az előadásban. A színésznőt a próbaidőszak elején lelkileg nagyon megviselte az előadás, azonban igyekezett beleerősödni a szerepbe. Szvetnyik Kata több karaktert is játszik a darabban. Feltűnik az idős férfi mellett Anne-ként, Lauraként és ápolónőként is. – Nézőként is úgy facsarodunk ki az időben, mint ahogyan a demencia összekeveri a beteg gondolatait – emelte ki Szvetnyik Kata.

Az Apa című előadást pénteken este mutatták be a Kamaraszínpadon. Az idei évadban még május 22-én, hétfőn láthatja a közönség.