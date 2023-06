Autópiaci tendenciák napjainkban

A gazdasági nehézségek és az infláció a gépjárműpiacot sem kímélték: míg 2020-ban 2,78 millió volt egy átlagos használt autó vételára, addig 2023-ra ez az összeg 4,68 millió forintra nőtt. Az új autók terén sem jobb a helyzet. A legtöbb modell ára nagyjából 20%-kal emelkedett az elmúlt években, de akad olyan szalonautó is, amiért 2023-ban 40%-kal kell többet fizetnünk. Ennek tükrében aligha meglepő, hogy jelenleg 4,5 millió forint alatt nem lehet vadonatúj autóhoz jutni.

A chiphiány, a COVID utáni gazdasági visszaesés és a háború sajnos még sokáig velünk marad, márpedig ezek mind kihatnak az autóárakra, amik miatt nem egyszerű napjainkban autóhoz jutni. Nagy döntésről van tehát szó, ezért is érdemes megalapozott szempontok alapján választani.

Mire figyeljünk a vásárlás során?

Új autó vásárlása

Egy teljesen új autóval sok szempontból könnyebb dolgunk van. Nem kell attól félnünk, hogy rejtett hibák jönnek elő a vásárlás után vagy esetleg kiderül, hogy a kocsi korábban balesetet szenvedett. Műszaki szempontból tehát védve vagyunk, egészen más azonban a helyzet az anyagiakkal. Egy új autó vételára több millió forintra rúg, ezért első körben azt kell eldöntenünk, hogy pontosan mennyit szánunk az új négykerekűre.

Ezután érdemes csak belevágnunk az egyes márkák és szalonok ajánlatainak összehasonlításába. Erre azonban mindenképp szánjunk időt! Mivel az új autóeladások jelentősen visszaestek az elmúlt időkben, a gyártók számtalan kedvezménnyel próbálják magukhoz csalogatni a vevőket. Ha szerencsénk van, akár több százezer vagy több millió forintnyi engedményt is kaphatunk.

Bár az új autókkal ritkán adódik bármilyen műszaki probléma, az ördög sosem alszik. A garanciális feltételekre feltétlenül kérdezzünk rá, ahogy arra is, hogy milyen szervizhálózattal rendelkezik az adott márka. Napjainkban a legtipikusabb az öt évre vagy százezer kilométerre szóló jótállás, sok gyártó azonban ennél is jobb kondíciókat kínál.

Végül azt is mérlegeljük, hogy milyen forrásból fedeznénk az autó árát. Amennyiben személyi kölcsönnel vásárolnánk vagy lízingelnénk, a hitel feltételeit is tanulmányozzuk részletekbe menően!

Használt autó vásárlása

A használt autók olcsóbbak, mint az újak, ennek azonban – némi képzavarral élve – ára van. Nem ismerjük az autó előéletét, nem lehetünk benne biztosak, hogy pontosan milyen műszaki állapotban van, és hogy mennyire figyelt oda a korábbi tulajdonos a karbantartásra. A használtautó-piacon ezért az óvatosság és a körültekintő tájékozódás a két legfontosabb tényező.

Már a keresgélés első fázisában is hasznos információkhoz juthatunk. Amikor megnézzük a használt autó hirdetését, intő jel lehet, ha nincsenek megfelelő minőségű vagy mennyiségű képek vagy ha a futott kilométerek száma hihetetlennek tűnik. Könnyebb dolgunk van, ha a hirdető feltünteti a rendszámot vagy az alvázszámot. Ezek alapján ugyanis az Ügyfélkapun lekérhetjük a kocsi legfőbb adatait (futásteljesítmény, műszaki vizsgák, eredetiségvizsgán készült fotók).

Ezzel együtt alapszabály, hogy használt autót csak személyes megtekintés és kipróbálás után vegyünk. Amikor találkozunk az eladóval, kérdezzünk rá az autó tulajdonviszonyaira. Ki a tulajdonos, ki az üzembentartó? Tehermentes-e a kocsi, és magyar papírokkal rendelkezik-e? Fontos tudnunk azt is, hogy használt autókra is kapunk garanciát. Ha magánszemélytől vásárolunk, egy év szavatosság illet meg minket, míg kereskedők esetében ez két évre emelkedik.

Vegyünk igénybe segítséget!

Főleg használt autóknál elengedhetetlen, hogy szakemberrel is átnézessük a kiszemelt kocsit. Számos olyan rejtett hibára derülhet fény, amire laikusként mi nem is gondolnánk. Arra is lehetőségünk van, hogy szervizbe vigyük az autót, és ott alapos átvizsgálásnak vetessük alá. Semmiképp ne maradjon ki a felmérésből a motor, a vezérlés, a fékek és a futóművek, illetve a karosszéria.

A kocsi műszaki állapota az érem egyik oldala. A másik oldalon pedig ott vannak a pénzügyek, ahol szintén célszerű segítséget kérni. Egy személyi kölcsön vagy lízingszerződés hosszú távú pénzügyi elköteleződést jelent, ezért keressünk fel bátran egy tanácsadót, aki minden kérdésünket megválaszolja. Könnyen lehet, hogy jobb hitelt is tud ajánlani, mint ami az autószalonban vagy a kereskedőnél elérhető.

Az első lépés az igényeink tudatosítása

Mielőtt fejest ugranánk az autóvásárlásba, először is határozzuk meg, hogy pontosan milyen és mekkora autóra van szükségünk. Mennyit fogjuk használni? Hányan utazunk majd benne? Ezzel máris közelebb kerülünk a jó vételhez!

Ez a cikk egy fizetett promóció, támogatott tartalom, megrendelője az K&H Bank Zrt. A cikkben hivatkozott termék vagy termékek részletei és feltételei a K&H Bank személyes ügyfélpontjain és honlapján (www.kh.hu) érhetőek el.