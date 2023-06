Kaposvártól Igal fele, Ráksitól mintegy 200 méterre tábla jelzi a szép környezetben lévő termelői piacot. A szombatonként nyitva tartó létesítmény azonban több mint elárusítóhely: barátok, ismerősök találkozóhelye is egyben, amelynek már külföldön is híre ment. A létrehozója, Fonai Tibor tősgyökeres Ráksi lakosként egészen más területeken kereste a kenyerét, de mindenütt bizonyította: hittel és kitartással a legnagyobb célokat is el lehet érni.

– Kikapcsolódás céljából vásároltam a birtokot, ahol 25 éve egy talpas házat építettem és négy szürkemarhát is vásároltam. Már korábban is vágytam az adalékoktól mentes, egészséges ételekre, és arra, hogy ezeket a környezetünkben lévő termelőktől szerezzük be. A piac létrehozásával mindkét cél teljesült, és ezzel együtt a termelők számára értékesítési lehetőséget biztosítottunk. Az épületeket és a standokat, valamint a vendéglátáshoz szükséges létesítményeket pályázati pénzből alakítottam ki. Az évek során a környékről, de még távolabbról is egyre több termelő próbált itt szerencsét, akiknek mintegy fele megtalálta a számításait, és velük együtt hoztuk létre a piacot működtető Bőség Kosara Egyesület. Az árusok hamar megkedvelték a Ráksi Piacot, az igényesen kialakított standok mellett meghatározó volt számukra, hogy nem kell helypénzt fizetniük–mondta Fonai Tibor.

A Tab mellett két hektáron gazdálkodó Ferencz István az elsők között érkezett ide, aki főleg mézet árul, de más gyümölcskészítményei is vannak. – Nagyon jók itt a körülmények, és ami a legfontosabb: van kereslet a termékeimre- húzta alá.

A kaposvári Mike Gabriella édesapja fazekas termékeit értékesíti négy éve. Ő a családias légkört emelte ki, nem mellesleg nekik is megéri itt lenni.

Nagy Lajos fiával, Krisztiánnal családi vállalkozásban előállított húskészítményeket árusítanak. Elmondása szerint az utóbbi időszak változó körülményei, főleg a magas infláció számukra is komoly nehézségeket okozott, éppen ezért fontos számukra a ráksi piac kiszámíthatósága és az ideális feltételek, nemkülönben, hogy az évek alatt kialakult a törzsvásárlói közönségük is.

Évek óta megtalálhatók itt a vevők által kedvelt, az alsóhetényi Kiskonyhában készített lekvárok, szörpök, a gálosfai tehén- és kecskesajtok, a tabi és törökkoppányi zöldségek, boglári száraztészták és sütemények. Ami pedig a vásárlókat illeti: hétvégeken átlagban kétszáz fő fordul meg a piacon, a törzsvásárlók között pedig egyre több a hazánkban letelepedett német is. Mivel szeretik a házi készítésű termékeket, betértek ide és azóta majdnem minden szombatot itt töltenek. Vonzza őket szép a környezet, nagyon finomnak tartják a termékeket, de a szép kerámiákból is gyakran vásárolnak és itt találkoznak a barátaikkal is. Visszajáró vendég az ugyancsak Ráksiban élő egykori államtitkár, Virág Rudolf is, aki családjával együtt elkötelezett híve az egészségtudatos életmódnak. Mivel a piac vendéglátásra is berendezkedett, egyre gyakrabban kerül sor nagyobb rendezvényekre is. Legutóbb a nagy sikerű Marhák és Motorok részvevői vitték tovább a termelői piac jó hírét…

Ráksi Piac a Facebookon