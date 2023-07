Hirdetés 45 perce

Álláslehetőségek az értékesítés, kereskedelem területén Békéscsabán

Az értékesítés, kereskedelem területe országszerte, így természetesen Békéscsabán is nagy számban vonzza az álláskeresőket. Jó hír a számukra, hogy az elhelyezkedési lehetőségek továbbra is adottak a városban, például a BekescsabaAllas.hu állásportálon keresztül, ahol időről időre ezen kategória alatt is bukkannak fel új pozíciók. A következőkben a leggyakrabban előfordulókra hozunk néhány példát!

Concluding a contract between two businessmen Forrás: BekescsabaAllas.hu

Értékesítő, üzletkötő Az értékesítő, üzletkötő vagy gyakran sales representative megnevezéssel illetett pozíció, az egyik leggyakrabban visszatérő munkalehetőség a békéscsabai hirdetések között. A munkakör egy belépő szintnek tekinthető az értékesítői pályán belül, ahol az alapvető feladatot a képviselt cég termékeinek vagy szolgáltatásainak értékesítése jelenti. Mindez történhet már meglévő, valamint új ügyfelek részére is. Utóbbiak felkutatása pedig egy meglehetősen fontos részét képezi a pozícióval járó feladatkörnek. Kereskedelmi, értékesítő állásokat itt talál Békéscsabán: https://bekescsabaallas.hu/allasok/kereskedelem-ertekesites. Az ilyen jellegű álláslehetőségek egyik legnagyobb előnye, hogy a tapasztalat és a képzettség terén sem állít nehezen megugorható feltételeket a pályázók felé. Legtöbbjük már középfokú végzettség birtokában is betölthető, továbbá mivel a releváns szakmai tapasztalat általában nem feltétel, így a pályakezdők is eséllyel jelentkezhetnek ezen munkákra. Fontos elvárás lehet ugyanakkor a B kategóriás jogosítvány megléte, a közvetlen személyiség, valamint a kiváló kommunikációs képesség is. Területi képviselő A területi, illetve kereskedelmi képviselői lehetőségek szintén visszatérő szereplői a BekescsabaAllas.hu hirdetéseinek. Ebben a munkakörben a feladatokat számos felelősségteljes tevékenység teszi ki, beleértve például a partnerek rendszeres látogatását és igényeiknek felmérését, a felmerülő problémák kezelését, illetve a látogatásokról szóló riportok és jegyzőkönyvek elkészítését. A területi képviselők fontos feladata továbbá a potenciális ügyfelek felkeresése, a velük való tárgyalások lebonyolítása, valamint sikeres egyezség esetén a szerződéskötés is. Az elvárások ebben a munkakörben természetesen már magasabbak, ami azt jelenti, hogy általában felsőfokú végzettségre, illetve 2-3 éves releváns szakmai tapasztalatra is szükség van a betöltésükhöz. Alapvető követelménynek tekinthető továbbá a B kategóriás jogosítvány, valamint a felhasználói szintű MS Office ismeretek is. Emellett pedig a kiváló tárgyalóképesség, a szervezettség és a pontosság ugyancsak elengedhetetlen feltétel szokott lenni. Értékesítési vezető A szakmában természetesen akár vezetői pozíciók is elérhetőek lehetnek, amelyre egy gyakori példát jelent az értékesítési vezető munkakör. Az ezzel járó feladatok meglehetősen komplexek, hisz az értékesítési vezető többek között az értékesítési stratégia kialakításáért, az értékesítői csapat munkájának koordinálásáért, valamint a felsővezetés felé történő közvetlen riportálásért is felel. Éppen ezért a felsőfokú végzettség, a legalább 5 éves szakmai tapasztalat, illetve a tárgyalóképes idegennyelv-tudás elengedhetetlen ebben a pozícióban. Mindemellett pedig a B kategóriás jogosítványra, a magabiztos számítógépes ismeretekre (különösen MS Office), és nem utolsósorban a vezetői szemléletre vonatkozó elvárások is rendszeresen megjelennek a követelmények szekcióban.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!