Egyedülálló gasztronómiai túltöltekezés minden téren

Sokak szerint a brit ételek nagyon finomak, amíg mások szerint kevésbé. Ugyanakkor Londont nem is azért kell meglátogatni, hogy kizárólag brit ételeket együnk. A brit főváros magába szívta a világ minden kultúrájának szegletét és ízét. Emiatt nem csak tradicionális afrikai, arab vagy épp ausztrál éttermeket találunk, de ezek különleges fúzióit is. Természetesen minden világ ízét megkapjuk itt, és nem csak ételek, de fűszerek és nyersanyagok formájában egyaránt. London repülővel ráadásul kifejezetten filléres árakat jelent, és nagyon rövid utazási idővel számolhatunk, ami akár az egy hétvégés kiruccanásokat is lehetővé teszi. Szóval miért is ne ugorhatnánk át például egy kétnapos gasztrotúrára Londonba? Az eSky oldalán pillanatok alatt lefoglalhatjuk a repjegyet hozzá, a szállást, de még transzfert is rendelhetünk.

UK, London, smiling man using phone at the street in the city at night

Fotó: WILLIAM PERUGINI

Szellemvadászatra fel!

Ha már unnánk a múzeumokat és a különféle történelmi helyeket, akkor valami sokkal izgalmasabbat is kipróbálhatunk. London híres a különféle szellemjárta helyeiről. Kastélyok, börtönök és különféle épületek ismeretesek innen, amelyek világszerte a legkísértettebb helyeknek számítanak. Ezek az épületek és temetők még azok számára is félelmetesek lehetnek, akik egyébként egyáltalán nem hisznek az ilyesmiben. Londonban vezetett éjszakai túrákon is megismerhetjük a legborzongatóbb helyeket, méghozzá testközelből.

Kultúra, pezsgés, színek, történelmi temetők és csodás parkok: ez London

Londont sokan ismerik arról, hogy elképesztően multikulturális. Különféle negyedei léteznek, amelyek között arab, kínai és még goth-ok által lakott is található. Ezek mind viselik az adott kultúra vagy szubkultúra markáns jegyeit, ezért olyan, mint ha külön világokat járnánk be egyetlen hatalmas városon belül. Ezen kívül egészen szokatlan túrákat is kereshetünk magunknak. London temetői szintén a jól ismert látványosságok közé tartoznak. Az ódon szobrokkal teleépített történelmi sírkertek különlegesek, és a horrorfilmek kedvelőinek minden bizonnyal egyedi élmény lesz meglátogatni egy-egy ilyen temetőt. Ha pedig valami nyugodtabbra és kevésbé hátborzongatóra vágynánk, London híres parkjait semmiképp se hagyjuk ki. A helyiek előszeretettel piknikeznek ezekben a parkokban, ezért az a legjobb, ha mi is elköltünk egy ebédet valamelyik csodás angol kertben. A Hyde Parkon kívül ugyanis a város még számtalan más varázslatos parkot rejt, amiket érdemes felfedeznünk.

UK, London, two happy women with smartphone near Westminster Bridge

Fotó: Marco Govel

Kiknek érdemes felkeresni Londont?

London egy igazi pezsgő világváros, ezért egyértelműen érdemes mindenkinek megtapasztalni, aki kicsit is érdeklődik más kultúrák iránt. Ugyanakkor arra készüljünk fel, hogy a belváros elképesztően zsúfolt, legalább annyira, mintha a vásárolt repjegy New York felé szólt volna London helyett. Ugyanakkor szerencsére a városnak szép számmal akadnak nyugodt, sőt kifejezetten kisvárosias részei. Ott van például Greenwich, de könnyedén átugorhatunk akár egy Londonhoz közeli faluba is. Ebben a metropoliszban az a szép, hogy szinte mindenki megtalálja benne a saját szenvedélyét. Az antik tárgyak imádóinak elképesztően sok különleges, antikvitást áruló üzlet és piac áll rendelkezésre. A divat szerelmesei a világ legnagyobb márkáinak üzleteit járhatják be, amíg a filmek és sorozatok imádói szinte egymás után lelhetnek rá a forgatási helyszínekre.