A Magyarország Tortája és a Magyarország Cukormentes Tortája verseny győztesét augusztus 19-től árusíthatják a cukrászdák. Somogyban négy helyen készítik Lakatos Pál szigetszentmiklósi cukrászmester kreációját a Spicces füge respektust, valamint Lawal-Papp Zsófia makói cukrász cukormentes „Kikelet” fantázianevű alkotását.

Kaposváron kizárólag a Neu Cukrászdában vásárolhatunk a különleges édességekből, ahol folyamatosan keresik a vásárlók mindkét tortát.

Most még az újdonság erejével hat mindkét torta, ezért sokat eladunk belőlük.

Volt olyan országtorta, a 2016-os Őrség zöld aranya, amelyet éveken át készítettünk, de olyan is, ami néhány hónap után lekerült a pultból, mondta érdeklődésünkre Kósa Ákos cukrász.

A Spicces füge a közepesen nehéz torták közé tartozik. A különleges ízt adó fügekompót egy nem hétköznapi alapanyag, amely beszerzése nem egyszerű.

Az első hétvégén 4 ezer szeletet adtak el az ország tortájából a balatonlellei Márton cukrászdában. Kiváló alapanyagok felhasználásával készül, emiatt igencsak drága az elkészítése, így aztán nincs is annyi haszon rajta, mint egy csokitortán. De nem is ez a cél az ország tortája elkészítésével, mondta Márton Lajos. – Nagyon időigényes a legyártása, úgy készítjük el, hogy a munkafázisok le vannak bontva napokra és egy-egy rétegre egy-egy napot szánunk, magyarázta Márton Lajos.

A nagy múltú balatonlellei cukrászda tulajdonosa elmondta: sokan már előre adtak le rendeléseket egész tortákra. A forgalom egyébként is jó a vendéglátóhelyen, de az ország tortái még több turistát csábítanak be.

A Spicces füge respektus egy mandulalisztes vajas joconde felvertből, sós karamellás mousse krémből és diós-karamellás ropogósból épül fel, és kakaóbabtöretet is tartalmaz. A különleges ízt a tokaji aszús, meggyes fügezselé és az akácmézes tejcsokoládé tükörzselé adja meg, de akácmézes fehér csokis ganache és a diós sablé korong is van a tortában. A Kikelet egy szeletében mindössze 236 kcal van, amely tartalmaz egy csepp fekete teát, áfonyát, levendulát, fehércsokoládés mousset és mandulás, citromos piskóta teszi teljessé.