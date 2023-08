Ilyen típusú pozíciókkal egyebek mellett a ZalaegerszegAllas.hu weboldalán, az alábbi hivatkozáson is lehet találkozni. Érdemes erre a portálra is kiterjesztenie az álláskeresését annak, aki a logisztika berkein belül helyezkedne el. Íme néhány visszatérő lehetőség a portálról!

Anyagbeszerző

Anyagbeszerzői pozíció megjelenésére már volt példa a ZalaegerszegAllas.hu kínálatában. Egészen pontosan egy egyedi mérőműszerek gyártásával foglalkozó cég keresett beszerzőt, amely munkakör betöltésével olyan feladatok jártak együtt, mint például az elektronikai alapanyagok beszerzése és szállításának ütemezése, a költséghatékonyság biztosítása, a készletszintek nyomon követése, a szállítólevelek és számlák kezelése, továbbá a raktárral és a projektcsapattal/vezetőséggel történő kapcsolattartás.

A pozíció betöltéséhez pedig számlázási, illetve kereskedelmi ismeretekre, legalább két év hasonló munkakörben szerzett tapasztalatra, az MS Office programok magabiztos ismeretére, valamint B kategóriás jogosítványra volt szükség. Ezenkívül a személyes tulajdonságok kapcsán kiemelt fontossággal bírt a határozottság, a precizitás, a pontosság, valamint a kiváló kommunikációs- és problémamegoldó képesség.

Sofőr, gépkocsivezető

Sofőr és gépkocsivezető állások ugyancsak előfordultak már a zalaegerszegi állásportál kínálatában. Ezen pozíciók jellemzően belföldi fuvarozói szerepkört foglaltak magukban, ugyanakkor olyan hirdetéssel is lehetetett találkozni, ahol nemzetközi fuvarozásra kerestek munkavállalókat.

Az ilyen típusú állások esetében az elvárásokat nagyban meghatározza a gépjármű típusa. Általánosságban viszont elmondható, hogy többnyire C kategóriás jogosítványra van szükség a betöltésükhöz. Emellett pedig a személyes tulajdonságokat illetően a megbízhatóság és az elhivatottság bír kiemelt fontosággal.

Raktáros

Végezetül természetesen a raktáros pozíciókról sem feledkezhetünk meg, amelyek már több alkalommal is képezték részét a ZalaegerszegAllas.hu kínálatának. A feladatok valamennyi esetben hasonlóan voltak, vagyis a tipikus raktáros teendőket foglalták magukba. Ebbe többek között beletartozott a beérkező áruk és termékek átvétele, az áruk szállításhoz történő előkészítése, az anyagmozgatás, a rakodás, valamint a raktári rend fenntartása is. Emellett a portál kínálatában olyan lehetőségre is volt példa, ahol a raktári teendők karbantartási munkákkal is kiegészültek.

Ezen feladatok ellátásához pedig jellemzően targoncás jogosítványra, továbbá a raktározásban szerzett tapasztalatra volt szükség. Gyakori követelmény volt még emellett a felhasználói szintű számítógépes ismeret, illetve a személyes tulajdonságok tekintetében a precizitás, az igényes munkavégzés képessége és a kiemelkedő problémamegoldó készség.