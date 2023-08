A következőkben a gyakran visszatérő lehetőségekre hozunk példákat!

Pultos

A pultos pozíciók már többször is megjelentek a SzekesfehervarAllas.hu kínálatában. Kerestek már többek között sörözőbe, kávézóba és kisebb büfébe is pultosokat a portálon keresztül. Ezen állások feladatköre valamennyi esetben a vendégek kiszolgálása köré összpontosult. Ebbe többek között olyan tevékenységek tartoztak bele, mint például a rendelések felvétele, az ételek/italok elkészítése, a vendégtér rendben tartása, valamint a fizettetés. A hivatkozáson találhat székesfehérvári pultos állást.

Az elvárások ezen munkalehetőségek kapcsán meglehetősen változatosan alakultak, hisz egyes helyeken megkövetelték a releváns szakmai tapasztalatot, míg máshol a pályakezdők is eséllyel jelentkezhettek. Az udvariasság, a vendégcentrikus hozzáállás és a kiváló kommunikációs képesség ugyanakkor valamennyi esetben alapvető elvárásnak volt tekinthető.

Szakács

A szakács lehetőségek megjelenésére ugyancsak több esetben volt már példa a székesfehérvári állásportálon. Ezen pozíciók jellemzően a tipikus szakács feladatokkal járnak együtt, beleértve többek között a napi kínálatban és az étlapon szereplő ételek elkészítését, a konyhai kisegítők munkájának irányítását, a munkavégzés területeinek és eszközeinek rendben tartását, valamint a higiéniai követelmények betartatását.

A szakirányú végzettség ezen munkák esetében rendszerint elengedhetetlen követelményként fogalmazódik meg, valamint sok helyen a releváns szakmai tapasztalat is elvárt. Emellett ugyanakkor olyan lehetőségek is elő szoktak fordulni a portálon, amelyekre pályakezdők jelentkezését is várják. A személyes tulajdonságok kapcsán pedig a csapatszellem, az együttműködő képesség, illetve a szakmai elhivatottság képezi részét rendszeresen az elvárásoknak.

Cukrász

Cukrász feladatok ellátására szintén kerestek már munkavállalókat a SzeksefehervarAllas.hu weboldalán keresztül. A mindennapi tevékenységeket természetesen a tipikus cukrász teendők jelentették, magában foglalva a hozzávalók mennyiségének kiszámítását és előkészítését, az egyes süteményfélék elkészítését, a kész- és félkész termékek tárolását, illetve az egészségügyi és higiéniai előírások betartását. A pozíció megpályázásához ez esetben is releváns szakmai végzettségre, valamint igényességre és önállóságra volt szükség.

Felszolgáló

Végezetül pedig a felszolgálói pozíciókról sem feledkezhetünk meg, amelyek ugyancsak tipikusnak mondhatóak a vendéglátás álláskategórián belül. Ezen munkalehetőségek kapcsán az alapvető feladatokat általában a terítés, a rendelések felvétele, az ételek/italok felszolgálása, valamint adott esetben a fizettetés jelenti. A felszolgálói munkákra gyakran pályakezdők jelentkezését is várják, ugyanakkor a szakmai tapasztalat, illetve a releváns végzettség kétségkívül előnyt jelent. Emellett pedig a vendégközpontú hozzáállás, a rugalmasság és a terhelhetőség is kiemelt szempontként szokott megjelenni.