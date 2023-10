– Szeretném kiemelni a gasztronómiai kínálatot és a vendégbarát szeretetet a kollégáim részéről. Családbarát szálláshelyként fontos számunkra a barátságos légkör, iskolai szünetekben az animáció, a programok és a kikapcsolódási lehetőség biztosítása.

Számtalan helyen olvassuk, hogy felgyorsult a világ. A Dráva Hotelben kikapcsolódásra, élménygyűjtésre és pihenésre is adunk időt a vendégeinknek.

Fotó: Dráva Hotel Thermal Resort

– Egyéni vagy csoportos vendégeket várnak?

– A Dráva Hotel adottságai miatt minden korcsoport és vendégtípus számára megfelelő, így egy közepes méretű konferencia, családi születésnap, baráti hétvége, lánybúcsú vagy céges csapatépítés is megfelelő helyszínt talál a Dráva Hotelben. 7,5 hektáron, több teremmel, több típusú szálláshellyel szolgáljuk ki a vendégeinket. Lehetőségük van családi apartmanokban, lakosztályban, kényelmes hotelszobában, teraszos kisházakban is szállást foglalni. Sőt, kemping is működik a területen.

A Covid alatt egy nagyobb fejlesztést hajtottunk végre a Dráva Hotel dolgozóival. A korábbi ifjúsági szálláshelyet átalakítottuk, és Retro Bowling Bár néven egy szórakoztató központot alakítottunk ki, ahol akár csoportok rendezvényeit, akár egyéni vendégeket is várunk. 4 pályás bowlingpályával, biliárdasztalokkal, játékgépekkel, különteremmel rendelkezünk, közel 300 főt tudunk egyidejűleg szórakoztatni. Ez a komplexum a területen, de jól elkülönülve található, így egy esetleges éjszakai szórakozás sem zavaró a vendégeink részére.

A Dráva Hotel**** egy wellnesshotel, amely a teljes területtel együtt valódi resort szolgáltatást biztosít: így a wellness hotel rész a terület elején található, azt követően pedig a szabadidős részleg, a teniszpályák, a játszótér és egyebek. Ezt követően az apartmanok, a külön szekcióként működő rendezvényterem, a mini hotel rész, illetve a kemping helyezkedik el, amelynek része a bowlingbár is. Ezek mind-mind külön megközelíthetőek, több helyen parkolási lehetőséggel.

Fontos számunkra a fenntarthatóság, a megújuló energia, a környezetünk védelme is. Ennek szellemében kínáljuk a Dráva Hotel szolgáltatásait.

Fotó: Dráva Hotel Thermal Resort

– Említette a gasztronómiát. Mit javasol a vendégeiknek?

– Próbálják ki a Dráva Hotel svédasztalos kínálatát! Mind a reggeli, mind a vacsora bő választékot kínál. Kollégáim törekednek az alapanyagok beszerzésénél a környékbeli termelőktől való vásárlásra, szeretjük a Dél-Dunántúl ízeit, a Dráva folyó közelsége miatt a halételek, a térség nemzetiségi sokszínűsége miatt a sokác, sváb ételeket, de a nemzetközi konyha is szerepet játszik a kínálat kialakításában.

Büszke vagyok a kollégáimra, akik nap mint nap hozzájárulnak ahhoz, hogy vendégeink jól érezzék magukat, és minél előbb visszatérjenek a Dráva Hotelbe.

Ön járt már nálunk?