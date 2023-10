Négy színész, negyvenöt különböző szerepben, húsz élethelyzetet mutat be a Csiky Gergely Színház legújabb musicalrevü előadásában, az Ájlávjúban. Erdélyi Timea, Pataki Szilvia, Szőke Richárd és Ragány Misa a színpadon veszekednek, szeretnek, ismerkednek, házasodnak és szakítanak. Csupa olyan élethelyzetet játszanak el, ami sokakkal megesett már, vagy az ismerőseivel történt meg. A színészek fiatal, középkorú és idős embereket is megformálnak. Ragány Misát a második felvonás állította nagyobb kihívás elé, mert olyan karaktereket kell alakítania, melyeket a saját életében még nem tapasztalt meg, de már többször elképzelte milyen lehet. A színésznek azonban nem csak ezzel, hanem olykor az idővel is meg kell küzdenie. – Előfordul, hogy 15 másodpercünk van arra, hogy átöltözzünk egyik jelenetből a másikba, majd egy újabb karaktert játszunk el – mondta Ragány Misa. – Ami a háttérben zajlik az egy sportteljesítmény. Mi akkor vagyunk jók, ha ebből a nézők semmit nem vesznek észre, és egy könnyed, szórakoztató, mély érzésű előadást látnak. Szerencsére ezt jól meg tudjuk oldani, mert hat hétig próbáltunk. Egyébként az egyik próbán egy improvizáció annyira megnevettette a kollégákat, hogy a rendező úgy döntött bent hagyja a darabban – fogalmazott Ragány Misa.

Fotó: Muzslay Péter

Erdélyi Tímea színésznőnek a kedvenc karakterei folyamatosan változtak, alakultak a próbafolyamat alatt. Voltak egyértelmű kedvencei és olyanok is, amiket nem szeretett és gyorsan túl akart lenni rajtuk. – Nagyon sokat küzdöttem az öreg karakterrel – hangsúlyozta Erdélyi Tímea. – Egyszerűen nem éreztem hogyan fogom tudni megcsinálni. Hogyan lesz úgy hiteles, hogy ne ábrázoljak, illusztráljak. Hogyan tudom elhitetni, hogy bennem van az a karakter. Aztán szépen lassan, ahogy haladtunk előre a próbafolyamatban, és megéreztem a mondatok mögöttes tartalmát, úgy tudtam belehelyezkedni egyre jobban. Most már mondhatom, hogy az egyik kedvencem lett az idős karakter – tette hozzá Erdélyi Tímea.