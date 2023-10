Ám túl a tengerparton, a temperamentumon, a mennyei ételeken és a legendákon, van még valami, ami Itália nevéhez kötődik, és ami szinte minden ember életében felbukkan. Ezek a méltán kedvelt olasz autók. A teljesség igénye nélkül következzen egy kis összegzés, visszaemlékezés, múltidézés a jelen fényében.

A használt autópiac fellendülése jelenleg is tart. Nem csoda, hiszen az olasz autók is olyan fajta minőséget testesítenek meg, amire lehet építkezni, még egy tíz éves autó esetében is hosszú esztendőkön át.

Viszont visszaélésekről is hallani a területen, óhatatlanul találkozni olyan csalódott vevőkkel, akik kicsit sem azt kapták, mint amiben bíztak, vagy mint amire szerződtek. Tény, hogy nem minden eladó biztonságos, ahogy nem minden kocsi jó állapotú. Önmagában a márka nem biztosíték, lévén nem mellékes, hogy milyen körülmények között hajtották előzőleg az autót.

A VIN-dekódoló megoldást jelenthet erre a faramuci helyzetre, amikor az eladó túlzott faggatása több, mint tolakodó, ám amikor a hiteles információk értéke felbecsülhetetlen. Az alvázszám megadásával nyomban lekérhetőek a legalapvetőbb adatok, amik már abban óriási segítséget jelenthetnek, hogy kiderülhet, az autót áruló személy vagy cég mennyire szavahihető. Ha ugyanis már ezen a ponton akadnak látványos különbségek, akkor valószínű, hogy az apróbb részletek sem fognak stimmelni. Azaz ilyen módon olyan döntés hozható, ami tényekre alapozott, ezáltal pedig a csalódás és a félrevezetettség érzése teljesen kikerülhető.

A Fiat motorja évszázadok óta dübörög!

1899 az alapítás éve, amióta ez a márka változó lóerővel, de határozottan dübörög. Hosszú utat járt be a vállalat, ám a Fiat csoport minden nehézség ellenére is napjaink egyik húzóereje az autógyártásban. A cég kiemelkedik konkurenciái közül aktivitásával, lelkesedésével és innovációival. Meg kell hagyni amúgy sem állnak távol tőle a merész megoldások, de jelenleg is az újat, a jobbat kutatja. Többek között ezért annyira népszerű mind az új, mind a használt kocsit vásárlók körében. Mert megbízható, és ezt a típusú megbízhatóságot az évszázadok tapasztalatából meríti.

Alfa Romeo – nem csak alfáknak

A márka elődjét 1907-ben alapították, ám csak három évet kellett arra várni, hogy az Alfa, mint név feltűnjön a legendás brandek egén, és ott ragyogjon olyan hévvel, ami a mai napig bevilágítja az autópiacot. Manapság a statisztikák szerint többen keresik használt variációban vélhetően a komolyabb anyagi beruházás miatt.

A Bugattit kihagytuk volna?

Nem, természetesen zárásként nem maradhat ki a felsorolásból ez az olasz ikon sem, ami 1909 óta rabolja el a lóerők szerelmeseinek szívét. És ha már szerelem, meg lóerők, akkor a Ferrari is joggal kérhet helyet magának az illusztris társaságban.