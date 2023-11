A Magyar Falu Program keretében 2023-ban ismét meghirdették a "Falu- és tanyagondnoki buszok beszerzése" pályázatot. 1000 fő alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai pályázhatnak 18.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásra egy darab új kisbusz beszerzése céljából (a kiírás részletes szövege itt érhető el.) A kész pályázatok benyújtására 2023. december 13-tól 2024. január 12-ig van csak lehetőség.

A pályázat célja, hogy a kis lélekszámú települések falu- és tanyagondnoki szolgálatainak működését magas komfort-színvonalú, alacsony károsanyag-kibocsátású és takarékos üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésével támogassa a Magyar Falu Program. A kiírásban rendelkezésre álló keret mindösszesen tízmilliárd forint.

A falubusz.hu portál felhasználóinak idén az ingyenes pályázatírás is megkönnyíti a dolgát: Magyar Falu Program szakértők készítik el a pályázatokat díjmentesen, 0 Ft megbízási díjjal, 0 Ft pályázatírási díjjal és 0 Ft sikerdíjjal. Mi több, a pályázót vesztes pályázat esetén sem terheli költség.

A pályázatban támogatott járművek mezőnyéből kiemelkedik a Toyota Proace Verso kisbusza, amely mindamellett, hogy bőséges extra felszereltséggel is önerő nélkül pályázható, a gyártói garanciát tekintve jóval a többi kisbusz felett teljesít: „Öt év vagy kerek egymillió kilométeres garanciát biztosít rá a japán gyártó. Az utóbbi 5 évben emiatt is választotta sok önkormányzat ezt a modellt, ahogy ezt a megye útjain is látni” – mondta el Tasnády Szabolcs, a nyíregyházi Toyota Titán márkakereskedés Falubusz-felelőse.

A pályázat 2023. december 13-án nyílik, így a kisközségi önkormányzatoknak érdemes mihamarabb tájékozódni a feltételekről és kiválasztani a pályázatban beszerzendő, új autójukat a falubusz.hu weboldalon.