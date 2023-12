A beszerzői pozíció feladatköre

Egy beszerzői feladatai sokszínűek és kulcsfontosságúak a vállalat működését tekintve. Egyik alapvető tevékenysége, hogy a beszerzői és logisztikai csapat részeként segít kialakítani a beszerzési stratégiát. Ezen közös munka során olyan szempontokat vesznek figyelembe, mint például az árak, a minőség vagy a beszállítók elérhetősége. A stratégia kialakítását követően a beszerző feladata, hogy kapcsolatba lépjen a potenciális beszállítókkal, és tárgyalásokat kezdeményezzen velük.

Ezen egyeztetéseket követően kidolgozásra kerül a szerződés, az előzetesen elvégzett árkalkulációk és költségelemzések alapján. A szerződés egyebek mellett olyan szempontokat foglal magában, mint például az árucikk/szolgáltatás leírása, a szállítás és fizetés feltételei, a különböző garanciák, továbbá a szerződés érvényessége és felmondásának feltételei. A szerződés létrejöttével a beszerző következő feladata a megrendelések kezelése. Ennek során a logisztikai csapattal egyeztetett ütemben lehívja a rendeléseket, figyelemmel kíséri azokat, és biztosítja, hogy a szállítások időben és a megfelelő mennyiségben történjenek.

Látható tehát, hogy munkája rengeteg kapcsolattartói tevékenységgel jár, külsős és belsős céges körökben egyaránt. Emellett a beszerző feladatköre különböző jelentések és kimutatások összeállításával is kiegészül, amelyek segíthetik a beszerzési stratégia elemzését, esetleges újragondolását.

Elhelyezkedési lehetőségek beszerzői munkakörben Gödöllőn

Beszerzői állást vállalni természetesen akár Gödöllőn és környékén is adódhat lehetőség. Erről tanúskodik a GodolloAllas.hu kínálata is, amely bővelkedik a különböző logisztikai lehetőségekben. Ebből adódóan természetesen beszerzői pozíció megjelenésére is volt már példa a portál felületén. Emellett pedig különböző logisztikai ügyintézői állások szintén előfordulhatnak itt, amelynek feladatköre ugyancsak magában foglalhat bizonyos beszerzői tevékenységeket.

Persze a feladatok felelősségteljességéből adódóan magas követelményekkel kell számolni a beszerzői állások kapcsán. Gyakran megkövetelt például a gazdasági vagy logisztikai területen szerzett felsőfokú képesítés, valamint a releváns szakmai tapasztalat is. Utóbbi tekintetében természetesen olykor pályakezdő beszerzői pozíciókkal is lehet találkozni, akár az említett GodolloAllas.hu kínálatában is.

Fontos továbbá a tárgyalóképes nyelvtudás (legalább az angol), hisz a legtöbb vállalat hazai és nemzetközi környezetben egyaránt tevékenykedik. Emellett – irodai munkakörről lévén szó – a számítógépes ismeretek szintén elengedhetetlenek, beleértve például az MS Office programokat vagy bizonyos vállalatirányítási rendszereket (pl. SAP). Mindezen felül pedig az olyan személyes tulajdonságok, mint például a kiváló kommunikációs képesség, szervezőkészség vagy analitikus gondolkodásmód ugyancsak alapvető feltétele a sikeres helytállásnak.