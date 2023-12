Az alábbiakban ezért ahhoz adunk néhány hasznos tippet, hogy kevés energiával, mégis hatékonyan őrizzük meg otthonunk tisztaságát.

Alakítsunk ki szokásokat!

Egy fárasztó nap végén nem könnyű rávenni magunkat, hogy rendet rakjunk a konyhában, letöröljük a ragacsos kéznyomokat a bútorokról vagy elpakoljuk a szétszórt játékokat. Ha szokássá alakítjuk, hogy a gyermekünk délutáni szundija alatt, az esti fürdetést követően vagy reggeli előtt elvégzünk egy-két ház körüli feladatot, nagyon megkönnyíthetjük a dolgunkat. Amikor pedig egy kicsit nagyobbak lesznek a gyerkőcök, őket is bevonhatjuk ebbe. Például azzal, hogy mindig pakolják el maguk után a nem használt játékaikat.

Használjunk foltálló festéket!

Otthonunk képét nagyon befolyásolja falaink állapota. A tisztasági festés néhány évente ezt hivatott megoldani, hiszen a por, a falra helyezett képek és a mindennapi élet során bekövetkező balesetek elszínezhetik a festéket. Egy kisgyerek mellett pedig még nagyobb használatnak lehetnek kitéve. A járni tanuló gyerekek gyakran támaszkodnak meg a falakon, kezeikkel pedig változatos mintát képesek maguk után hagyni. A filctollak, színes ceruzák és zsírkréták művészi alkotásairól pedig ne is beszéljünk!

Egy foltálló festék segítségével a legtöbb nyom egy nedves szivacs segítségével egyszerűen eltüntethető. Nemcsak kisgyerekes szülők számára lehet ezért előnyös, hanem olyan helyeken is, ahol a falak nagyobb igénybevételnek lehetnek kitéve. Ilyen például a konyha, ahol a változatos folyadékok jelentenek veszélyt, vagy épp az előszoba, ahol különösen a fogas mögötti falfelület színeződik el könnyen.

Rend a lelke…

Egy kisgyerek mellett nem egyszerű rendet tartani. A babaruhák, pelenkák, gyerekjátékok, higiéniai kellékek között könnyen úgy érezhetjük, hogy ellepnek minket az apróságok. Érdemes őket dobozokba rendszerezni vagy szekrényajtó mögé rejteni. Itt is melegen ajánljuk azokat a rendszerezőket, amikbe csak bele lehet dobálni a dolgokat, így az ajtó kinyitásakor nem hullik azonnal minden az ölünkbe.

Ezen kívül érdemes különösen figyelmet fordítani a pelenkázó környékére. Tartsunk mellette egy jól záródó szemetest, amibe azonnal beledobhatjuk a koszos pelenkákat és törlőkendőket. Az esetleges foltok eltávolítására pedig rendszeresítsünk pár fertőtlenítő kendőt is a környékre, csak figyeljünk rá, nehogy összekeverjük a popsitörlővel!

Válasszunk könnyen tisztítható padlót és felületeket!

Válasszunk olyan bútorokat és padlóburkolatokat, amelyek könnyen tisztíthatók, például műanyag vagy bőr bútorokat, valamint lakkozott fát, járólapot, amit egyszerű felporszívózni és felmosni. A hosszú szálú szőnyegek ebben az esetben nem biztos, hogy a legjobbak, hiszen magukba szívhatják a szennyeződéseket és nem egyszerű tisztítani őket.

Használjunk mosható borításokat a bútorokon. Lehúzható és mosógépben mosható kanapé-, szék-, és fotelhuzatokat is találhatunk már szinte minden típusra. De egy sima pléd is sokat segíthet.

Ne féljünk segítséget kérni!

Ha a közelben laknak a nagyszülők, pár órára rájuk is bízhatjuk a kicsit, így akár fele annyi idő alatt is végezhetünk a házimunkával, mintha fél szemünket végig rajta kellene tartanunk. De egy takarítónő is elvégezheti azt helyettünk, aki előre megbeszélt időpontban elvégzi a nagytakarítást, így nekünk csak szinten kell azt tartani.

Segíthet a minimalizmus

Sokan vonakodunk megválni régi, ritkán használt, esetleg funkcióját vesztett holmijainktól. A kinőtt babaruhák is ezek közé tartoznak, illetve a gyerekek végtelen számú játékai. Pedig a rendszerezés, bármennyire is nehezen megy, jelentősen megkönnyítheti a dolgunkat, ha a takarításról van szó. A kevesebb holmi ugyanis kevesebb munkát jelent.

Az otthonunk tisztaságának fenntartása tehát nem egyszerű feladat. Ráadásul nem mindenkinek válik be ugyanaz a módszer, de reméljük ezekkel a tippekkel sikerült egy kicsit segítenünk.