A videós bemutatkozó anyag ideális eszköze lehet ennek, hisz sokkal közvetlenebbé teszi a pályázati anyagot amellett, hogy fontos kiegészítő információkkal is szolgálhat.

Mi is az a videós álláspályázat?

Manapság a rövid videós anyagok a virágkorukat élik, és már az álláskeresési folyamatba is beszivárogtak. Egyes állásportálok például lehetővé teszik, hogy a felhasználók videós önéletrajzot vagy videós bemutatkozó anyagot készítsenek magukról, és azt a szokásos pályázati anyaguk (önéletrajz, motivációs levél) mellé csatolva elküldjék a munkáltatónak. Ez a funkció többek között az IT-Nav Hungary Kft. által üzemeltetett összes helyi allas.hu-s weboldal (pl. EgerAllas.hu, PecsAllas.hu, BudapestAllas.hu stb.) felületén is elérhető: http://itnav.hu/allasoldalak/allasoldalaink-listaja.

Sőt, ezeken a portálokon akár a munkaadók külön kérhetik is a videós anyagokat. Tehetik mindezt úgy, hogy a hirdetésük részeként különböző állásinterjús kérdéseket állíthatnak be, amelyekre a pályázóknak egy perces videókban kell válaszolniuk, majd azokat a jelentkezésük részeként beküldeniük. Összességében tehát mindkét fél profitálhat a funkció működéséből.

Mire érdemes figyelni a videós anyagok elkészítésekor?

Egy videós bemutatkozó anyag elkészítésekor törekedj arra, hogy az átadni kívánt üzeneted összefüggő és világos legyen. Jelöld ki karriered fontosabb pontjait, hangsúlyozd az eredményeidet és készségeidet, illetve sorakoztasd fel azokat az érveket, amelyek alátámasztják, hogy alkalmas lennél az adott pozícióra. Próbálj professzionális hatást kelteni, azaz ügyelj a fényviszonyokra, illetve a hang- és képminőségre.

Fontos az időtartamot is szem előtt tartani: tervezd meg előre a videód, hogy a lényeges információkat röviden, de hatékonyan tudd bemutatni. Mindemellett pedig figyelj az olyan részletekre is, mint például az öltözet vagy a háttér, és hogy magának a videónak a stílusa illeszkedjen az adott céges kultúrához.

Milyen előnyei vannak a videós álláspályázatoknak?

Egy igényes videós álláspályázatnak számos előnye van. Egy videó segítségével ugyanis könnyebben megmutathatod a személyiségedet, illetve azon képességeidet (pl. kommunikációs képesség), amelyekre egy önéletrajzban nehéz lenne rávilágítani. Ily módon pedig egyfajta személyesebb kapcsolatot alakíthatsz ki a toborzóval. Arról nem is beszélve, hogy a hatás is más, mint amit például egy egyszerű motivációs levél ki tud váltani, hisz így a toborzó egyből hangot és arcot is tud társítani a jelentkezésedhez, és nagyobb valószínűséggel fog emlékezni rád a kiválasztáskor.

Mindemellett a videós anyag azt az érzést is keltheti, hogy nyitott vagy az innovációkra és a modern megoldásokra, ami számos munkakör esetében kiemelt fontossággal bír. Ráadásul a szerkesztésen és a videóvágáson keresztül akár a kreativitásodról is tanúbizonyságod tehetsz. Érdemes tehát élni az itnav.hu által üzemeltetett portálok videós funkciójával, hisz jelentősen feldobhatod a pályázatod ily módon!