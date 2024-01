Karbantartó

Karbantartói állásokkal meglehetősen gyakran lehet találkozni a különböző állásportálokon. Itt érdemes megemlíteni a GyongyosAllas.hu weboldalát, ahol a karbantartói pozíciók amolyan visszatérő lehetőségnek számítanak, elérhetőségükre már több alkalommal is volt példa. Persze ezek esélyes megpályázásához bizonyos feltételeknek eleget kell tenni. Ilyen többek között a releváns, főként műszaki kötődésű középfokú végzettség, továbbá a kiváló műszaki érzék, ami elengedhetetlen követelménye ezeknek az állásoknak.

Mindez nem véletlen, a karbantartók ugyanis komoly szerepet játszanak a termelésben, hisz tevékenységükkel biztosítják annak folyamatosságát és zavartalanságát. Teszik ezt például a gyártósori gépek és berendezések rendszeres karbantartásán és javításán keresztül, ami az egyik alapvető és megkerülhetetlen feladatuk. Emellett monitorozzák a gépek teljesítményét, optimalizálják azok hatékonyságát a megbízhatóság növelése érdekében.

Tevékeny szerepet vállalnak továbbá az új gépek telepítésében és tesztelésében, valamint gondoskodnak arról, hogy az összes karbantartási és javítási tevékenység megfeleljen a biztonsági előírásoknak és az ipari szabályozásoknak. Munkájukról rendszeresen különböző dokumentációkat vezetnek, például az elvégzett javítások, alkatrészcserék kapcsán.

Termeléstervező

A gyártás és termelés álláskategóriához kötődően természetesen felsőfokú képesítést igénylő pozíciók is elő szoktak fordulni a GyongyosAllas.hu kínálatában: https://gyongyosallas.hu/allasok/gyartas-termeles. Ilyen többek között a termeléstervezői munkakör is, amely egy sokrétű felelőségekkel járó gyári pozíció. Betöltője többek között a termelési folyamatok részletes megtervezéséért és ütemezéséért is felel, méghozzá az előzetesen felmért és elemzett erőforrásokhoz és kapacitásokhoz igazodva.

Feladata továbbá, hogy keresse azon munkamódszereket és megoldásokat, amelyek révén javítani lehet a termelés hatékonyságát, illetve csökkenteni lehet a költségeket. A munka ily módon rengeteg adatgyűjtéssel és elemzéssel is együtt jár, amelyekből aztán a termeléstervező riportokat és kimutatásokat készít. Mindezek mellett pedig gyakran a logisztikai tervezés, illetve a minőségellenőrzési folyamatok fejlesztése is a feladatkör részét képezi.

Operátor

Ezen pozíciókon kívül természetesen a szinte bárki számára elérhető operátor állásokról sem feledkezhetünk meg, amelyek jellemzően betanított munkavégzéssel járnak. Ebbe többek között gépkezelés, összeszerelői feladatok, csomagolás, minőségellenőrzés és válogatás is beletartozhat. Az ehhez hasonló tevékenységek ellátására pedig a munkáltató betanítja a dolgozóit, vagyis az operátori állások megpályázásához általában semmilyen előképzettségre vagy szakmai tapasztalatra nincs szükség, csupán a megfelelő hozzáállásra, elhivatottságra és szabálykövető magatartásra.