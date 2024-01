Tárnoky Kata a tanító szak elvégzése után, most gyermekkultúra mesterszakon tanul, mint mondja, nem tudott elszakadni a MATE Kaposvári Campusától. A fiatal annak idején a nyílt napon döntötte el, hogy itt folytatja tanulmányait, most pedig minden felvételizőnek az tanácsolja, adjon egy esélyt a Kaposvári Campusnak, hiszen az többet ad, mint elsőre bárki gondolná.

– Egyszerűen imádok itt tanulni, ezért is döntöttem úgy, hogy az alapképzés után maradok mesterszakon. Nagyon nívós, magas színvonalú az egyetem, rengeteg tapasztalatot, élményt gyűjtöttem össze. Az elmúlt években itt találtam meg önmagam. A Kaposvári Campus tanító képzése rendkívül sokszínű, nagyon sokféle kurzus várja a hallgatókat. Mi nem csupán a könyvekből tanulunk, hiszen az oktatók élményként adják át a tananyagot, rendkívül gyakorlatias az oktatás, a tanárok pedig odafigyelnek ránk. Itt tényleg nem csupán egy Neptun kód a hallgató. Ráadásul rengeteg ösztöndíj-lehetőség van, én is többet megpályáztam, s majdnem egy fizetésnek megfelelő összeghez sikerült hozzájutnom – meséli Kata.

Kiemelt ösztöndíjhoz juthatnak a műszaki mérnökhallgatók is.

–Nagyon örülök neki, hogy végre helyben is elérhető a gépészmérnökképzés. Rengeteg támogatást kapunk az egyetemtől és a várostól egyaránt. A Kaposvár Számít Rád Ösztöndíj Program keretében havi 75 ezer forint juttatásban részesülünk. Emellett a duális képzés keretében helyi cégeknél szerzünk gyakorlatot, ami nemcsak nagyon hasznos, hanem fizetés is jár mellé – mondja Bán Balázs gépészmérnök hallgató.

Az agrárképzések során is a legmagasabb szintű tudást sajátíthatják el a hallgatók. Az agrárium az egyik leggyorsabban fejlődő terület, ahol erőteljesen megjelenik a robotika és az űrtechnológia is. Nemrégiben avatták fel a fejőrobotos istállót, amelynek köszönhetően a legmodernebb technikákba is betekintést nyerhetnek a hallgatók. Ráadásul a tangazdasági háttér is rendelkezésre áll, így a gyakorlati tudást gyakorlatilag helyben meg tudják szerezni a fiatalok. Emellett vannak duális partnerek is, akiknél az egyetem elvégzését követően akár el is tudnak helyezni a frissdiplomások.

A gazdaságtudományi területen immár nemcsak alapképzésre, hanem mesterszakra is lehet jelentkezni. A kereskedelem és marketing, valamint a pénzügy és számvitel alapszak után marketing és pénzügy mesterszakot is hirdet az idei felvételi eljárásban a MATE Kaposvári Campus. Emellett országosan is kiemelkedő színvonalú oktatói gárda várja a hallgatókat. A kis létszámú csoportoknak köszönhetően pedig nemcsak az oktató-hallgató közvetlen kapcsolat a garantált, de remek lehetőség nyílik a felkészítésre és a mentorálásra.

A művészeti képzések palettája is rendkívül színes az országosan is rendkívül népszerű színművész mellett, fotográfia, látványtervezés, média dizájn, valamint mozgóképkultúra és médiaismert szak is várja a felvételizőket.

– Január végén járunk, tulajdonképpen a felvételi kampány hajrájához érkeztünk. Rengetegen vannak, akik még nem döntöttek a továbbtanulásról. Azt gondoljuk, s hisszük, hogy a MATE, a Kaposvári Campus sokak számára kínál jó lehetőséget. Itt Kaposváron egyre bővül a képzési kínálat, nem kell már Budapestig menni például a műszaki vagy élelmiszermérnök képzésekért. Ugyanis az agrárfókusz mellett erős pedagógiai, gazdasági, művészeti és 2021 óta már a műszaki tudományterület is megjelent a Kaposvári Campuson – emeli ki a főigazgató.

Nemcsak a képzés minősége, hanem a hallgatói szolgáltatások is kiemelkedőek – mondja Vörös Péter főigazgató. – A Kaposvári Campus infrastruktúrája országos szinten is kiemelkedő, mindenkinek tudunk kollégiumi ellátást biztosítani. Minden, amire a hallgatónak szüksége van, egy helyen megtalálható. Az elmúlt években jelentősen szélesítettük a hallgatói szolgáltatások körét. Komoly sportfejlesztéseket hajtottunk végre, illetve megnyitottuk a hallgatók számára a Diáktanyát is, tavasztól pedig új szórakozóhelyet is biztosítunk részükre. Nagyon erős diákjóléti szolgáltató rendszer működik, tanulmányi, szociális és mentálhigiénés problémák esetén is képzett szakemberek segítik diákjainkat. Kis campus lévén pedig a légkör valóban családias, a hallgatók tulajdonképpen személyre szóló támogatást kapnak az oktatóktól, a Tanulmányi Osztály munkatársaitól. Bízunk benne, hogy az idei felvételi során minél többen választják majd a MATE Kaposvári Campusát, ahol valóban nem Neptun kód a hallgató. A részletekről a kaposvaricampus.uni-mate.hu, valamint a felvi.hu oldalon lehet tájékozódni.