Fizetett hirdetés 39 perce

Kihívásokkal teli fuvarszervezői álláslehetőségek Budaörsön és környékén

Az áruszállítások megvalósulásában nem csak a sofőrök, hanem a különböző logisztikai munkatársak, például a fuvarszervezők is tevékeny szerepet vállalnak. Természetesen ilyen típusú pozícióban Budaörsön és környékén is adódhat lehetőség az elhelyezkedésre, ami kiváló esélyt kínálhat azok számára, akik érdeklődnek a logisztika, azon belül is a szállítás, fuvarozás területe iránt.

Sonline.hu Sonline.hu

Fotó: freepik

A fuvarszervezői pozíció feladatköre A fuvarszervezők kulcsfontosságú szerepet töltenek be egyes logisztikai folyamatokban, ahol az alapvető feladatuk a hatékony és zökkenőmentes áruszállítás biztosítása. Ezt olyan feladatuk ellátásán keresztül teszik, mint például a(z): Szállítások tervezése és koordinálása : A munkakör mindennapi és egyik legalapvetőbb tevékenységét a szállítási igények felmérése, az útvonalak megtervezése és a megfelelő járművek és sofőrök kiválasztása jelenti.

: A munkakör mindennapi és egyik legalapvetőbb tevékenységét a szállítási igények felmérése, az útvonalak megtervezése és a megfelelő járművek és sofőrök kiválasztása jelenti. Dokumentációk kezelése : A feladatok különböző dokumentációs tevékenységekkel is együtt járnak, beleértve a fuvarlevelek, a szállítási megbízás és egyéb szükséges papírok kiállítását, kitöltését és kezelését.

: A feladatok különböző dokumentációs tevékenységekkel is együtt járnak, beleértve a fuvarlevelek, a szállítási megbízás és egyéb szükséges papírok kiállítását, kitöltését és kezelését. Kommunikáció : A fuvarszervezők folyamatos kapcsolatban állnak a fuvarozókkal és a szállítókkal, hogy ily módon biztosítsák a zavartalan információcserét az érintett felek között.

: A fuvarszervezők folyamatos kapcsolatban állnak a fuvarozókkal és a szállítókkal, hogy ily módon biztosítsák a zavartalan információcserét az érintett felek között. Költségoptimalizálás : A pozíció betöltőinek megkerülhetetlen felelőssége a szállítási költségek figyelemmel kísérése és optimalizálása is, például a leghatékonyabb útvonalak kiválasztásával vagy a rakományok konszolidációjával.

: A pozíció betöltőinek megkerülhetetlen felelőssége a szállítási költségek figyelemmel kísérése és optimalizálása is, például a leghatékonyabb útvonalak kiválasztásával vagy a rakományok konszolidációjával. Problémamegoldás: Mindezek mellett pedig a fuvarszervezőknek rengeteg ad-hoc jellegű problémát kell megoldaniuk a fuvarok során, hisz azok megvalósulását több tényező is nehezítheti, kezdve a műszaki meghibásodásoktól, egészen a forgalom vagy időjárás jelentette kihívásokig. Álláslehetőségek fuvarszervezői pozícióban Budaörsön és környékén Fuvarszerveői álláslehetőségek Budaörsön és környékén is könnyen előfordulhatnak. Jól példázza ezt a városra specializálódott BudaorsAllas.hu kínálata is, amelyben már többször is fellelhető volt ilyen vagy ehhez hasonló budaörsi munkalehetőség a szállítás, fuvarozás, vagy akár a raktározás, logisztika álláskategóriája alatt. Az ilyen típusú állások esélyes megpályázásához általában legalább középfokú végzettségre van szükség, de olykor a felsőfokú képesítés is elvárás lehet. Fontos szempontként szerepelhet a hirdetésekben a releváns, akár fuvarszervezői, akár egyéb, a pozícióhoz közel álló logisztikai munkakörben szerzett tapasztalat is. Ugyancsak általános elvárás a felhasználó szintű számítógépes ismeret, különös tekintettel az MS Office programokra, ami a fuvarszervező alapvető és mindennapi munkaeszköze. Abból adódóan, hogy számos cég nemzetközi piacokon is tevékenykedik, így a kommunikációképes angol és/vagy német nyelvtudás szintén gyakori szereplője az elvárásoknak. Mindezek mellett pedig pontosságra, precizitásra, kiváló szervező- és problémamegoldó képességre is mindenképpen szükség lesz az eredményes helytálláshoz.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!