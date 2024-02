A hirdető oldal az országos elérésű AllasOrias.hu weboldala volt, amelynek kínálatában meglehetősen gyakoriak a különböző szakmunkás képzettséget igénylő pozíciók, illetve a betanított jellegű fizikai munkák, akár Kaposvár vonatkozásában is. Mi most a következőkben kettő, a faiparhoz kötődő és a portál felületén korábban megjelent munkakört fogunk bemutatni!

Faipari CNC gépkezelő

A faipari CNC gépkezelő felelős a CNC gépek működtetéséért a faanyagok feldolgozása során. Feladatköre több fontos tevékenységet is magában foglal, beleértve például a programozást, azaz a gépek működését irányító számítógépes programok elkészítését és betöltését. Ezek alapján képes ugyanis az adott gép pontosan elvégezni a szükséges munkafolyamatokat.

A pozíció betöltőjének továbbá gondoskodnia kell a gépek megfelelő beállításáról és kalibrálásáról is, hogy azok optimális teljesítményt nyújtsanak. A folyamat során a folyamatos felügyeletére van szükség, hogy ily módon biztosítsa a pontos, az előzetes terveknek megfelelő fafeldolgozást. Természetesen a munkakörhöz egyfajta hibaelhárító szerep is tartozik, vagyis a betöltőjének felelőssége az esetleges géphibák azonosítása, és olykor javítása is.

Ezenkívül a munkakörnek bizonyos adminisztrációs tevékenységek ugyancsak a részét képezik, beleértve például a CNC programok és egyéb műszaki dokumentációk kezelését, frissítését és megfelelő archiválását. Mindezen teendők ellátása pedig jellemzően nagyfokú szakmai felkészültséget igényel, vagyis betöltéséhez elengedhetetlen a CNC gépkezelői végzettség, sőt, olykor a faipar területén szerzett képesítés is.

Faipari segédmunkás

A faipari területén Kaposváron azoknak is adódhat lehetősége az elhelyezkedésre, akik nem rendelkeznek ilyen jellegű végzettséggel. A faipari segédmunkás pozíció például betanított feladatokkal jár, így jellemzően csak a hozzáállásra és a személyes kvalitásokra vonatkozó elvárásokkal lehet találkozni az álláshirdetésekben: https://allasorias.hu/allasok/kaposvar.

A feladatkör mindennapi tevékenységeinek egyik fontos eleme lehet például az anyagkezelés, amelynek során a segédmunkások mozgatják és a megfelelő gépekhez vagy munkaállomásokhoz szállítják a faanyagokat. Ezen felül általában tevékeny szerepet kell vállalniuk a gépkezelők munkájának támogatásában is, amibe például a gépek tisztítása, karbantartása, vagy akár alapvető beállítási feladatok elvégzése is beletartozhat.

A csomagolás, illetve az elkészült faipari termékek raktáron belüli mozgatása és szállításhoz történő előkészítése ugyancsak egy fontos felelőssége lehet a segédmunkásoknak. Nem beszélve a munkaterület takarításáról és rendben tartásáról, valamint a termelésben tevékenykedő szakmunkásokkal történő együttműködésről, ami szintén megkerülhetetlen része lehet a pozíciónak.