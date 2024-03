Eladói munkakörök

A kereskedelmi álláskategória talán leggyakoribb szereplői a különböző eladói munkakörök. Így van ez a dunaújvárosi álláspiacra specializálódott Dunaújváros állás esetében is, ahol már több eladói álláslehetőség is előfordult a korábbiakban.

Ezek között számos alkalommal megtalálható volt a tipikus élelmiszerbolti eladó pozíció is, amelynek feladatköre rendszerint ugyanazon tevékenységeket foglalta/foglalja magában. Ez alatt értendő például az ügyfelek kiszolgálása, az árufeltöltés, a pénztárgép kezelése, a fizettetés, továbbá a készletkezelésben és leltározásban való tevékeny szerepvállalás. Sőt, a bolti eladóknak az üzlethelység rendben tartása, illetve a takarítás is a felelősségeik részét képezi.

Ezenkívül az eladói munkák között olyan különleges tevékenységi körrel rendelkező pozíciók is elő szoktak fordulni, mint az ékszerbecsüs munkakör, amelyek betöltésére például ékszerüzletekben és zálogházakban nyílhat lehetőség. A feladatok ezen állások kapcsán meglehetősen sokrétűek, amibe többek között az ékszerek értékelése, a szakmai tanácsadás, az értékesítés, továbbá az üzleti kapcsolatok kialakítása egyaránt beletartozhat. A felelősségekből adódóan a pozíció esélyes megpályázásának alapvető feltétele szokott lenni az ékszerbecsüs végzettség megléte.

Üzletkötő, területi képviselő

Az említett dunaújvárosi állásportálon időről időre különböző értékesítői pozíciók is felbukkannak. Ezen belül is különösen az üzletkötői állások a gyakoriak, amelyek betöltőire sokszínű, az adott vállalat üzleti tevékenységét elősegítő feladatok várnak. Ennek egyik fontos szeletét az üzleti lehetőségek felkutatása adja, amelynek során az üzletkötők új ügyfeleket és piaci szegmenseket keresnek. A potenciális új partnerekkel fel is veszik a kapcsolatot, és tárgyalásokat kezdeményeznek velük.

A tárgyalások alkalmával bemutatják az általuk képviselt termék/szolgáltatás előnyeit, egyeztetést folytatnak az árról és egyéb tényezőkről, majd adott esetben részt vesznek a szerződések kidolgozásában és megköttetésében is. A már meglévő ügyfelekkel ezt követően továbbra is kapcsolatban maradnak, és segítik megoldani az esetlegesen felmerülő problémáikat. Mindemellett pedig nyomon követik az aktuális piaci trendeket, illetve rendszeres jelentéseket készítenek az értékesítések hatékonyságáról a vezetőség számára.

Hasonló feladatok várnak a területi képviselői pozíciók betöltőire is, akik esetében a kapcsolattartás kiemelt jelentőséggel bír. Egy adott cég képviseletében túraszerűen látogatják a már meglévő partnereket, akiknek felveszik a rendeléseiket, illetve rögzítik kéréseiket, megjegyzéseiket. Mindemellett pedig piackutatási és értékesítői feladatokat is ellátnak.

Kereskedelmi ügyintéző

Végezetül pedig a kereskedelmi ügyintézői munkakör sem maradhat ki a sorból, amely pozícióban a kapcsolattartói feladatok számos adminisztratív teendővel is kiegészülnek. Köztük például olyanokkal, mint a beérkező rendelések feldolgozása és rögzítése, a raktárkészlet kezelése, a számlázás és a fizettetés lebonyolítása, valamint az ezen folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumok kiállítása, archiválása és rendszerezése. Összességében tehát kimondottan fontos szerepük van az üzleti folyamatok átláthatóságának megteremtésében.