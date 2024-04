Szombaton mutatta be a Csiky Gergely Színház a Kovács Sándor színművet, amelyet Rajkai Zoltán írt Vági Eszterrel Mihail Ugarov: Ilja Iljics halála című darabja alapján. A mi csinovnyikunk igazán magyar, hungaropesszimista, Siófokon él és Kovács Sándornak hívják. – Számomra nagyon rezonált a mára a történet; elaprózódunk ebben a modern világban, hogy mindenki már csak részfeladatokat kap. A társadalom szétesik, a családok, közösségek is széthullanak, a technológia és a mesterséges intelligencia átveszi az irányítást. Az a kérdés merült fel bennem, hova vezet ez a világ, amelyben élünk? – mondta Rajkai Zoltán a bemutató előtt, aki a darab rendezője is egyben Kaposváron.

A Kovács Sándor színmű ezt a meghasonlott életérzést mutatja be a Csiky kamaraszínpadán: a nem túl távoli jövőben játszódik, Somogyban, Siófokon. – A főhős célja a szív és az ész egyensúlyának fenntartása, amelyért mindent megtesz: kerüli a konfliktusokat, emberi kapcsolatokat és az elvonulás egy érdekes útját választja – emelte ki Fándly Csaba, aki a címszereplőt alakítja.

Kovács Sándor nem könnyű eset, olyannyira, hogy feladja a leckét kezelőorvosának is. – Egy fiatal pszichiátert játszom, aki igyekszik rájönni, mi lehet páciense baja. Egy ponton minden néző eljut majd oda, hogy magára ismer, mondta Boros Bence, aki Gonda H. Olivér pályakezdő orvost alakítja.

A darab a címszereplő köré összpontosul, vele kerül egy fedél alá Sándor Soma Mátéja. – Ő egy kamaszfiú, akinek tipikus problémái vannak. Természetesen nekem is voltak gyerekként, de ő máshogy kamaszodik, így ez kihívás volt számomra, mondta a színész.

Testvérét, Zsófit Csapó Judit alakítja. – A karakterem egy durván lázadó fiatal lány, ez azért érdekes nekem, mert ez az időszak az életemből kimaradt. Váratlanul kerül a család Sándorhoz és nem tudják a gyerekek eldönteni, hogyan tekintsenek vendéglátójukra, de mindent megtesznek azért, hogy ne maradjanak sokáig nála.

Mivel a történet a jövőben játszódik, a rendező érdekes technológiai megoldásokat használt, összetett vizuális élményt nyújtva.

A Csiky Gergely Színház új darabjában minden megvan a sikerhez: szerelem, dráma, humor, futurisztikus asztalfon és egy háztartási android is.