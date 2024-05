Ságvár Az elmúlt évtizedekben minden közszolgáltatás kiépült Ságváron, így megoldották a szennyvízelvezetést, de bevezették a vezetékes ivóvizet és a gázt is, korszerűsítették a közvilágítást, okos zebrát alakítottak ki, valamint új buszvárókat építettek. Ezek mellett uniós valamint hazai forrásból a középületek is sorban újultak meg.

Elkészült az iskola, az óvoda épületének felújítása, amelynek konyháját is modernizáltuk, de a bölcsődét is bővítettük, ahol már két csoportban nevelik a ságvári gyerekeket.

– mondta el Kecskés Gábor polgármester.

Modernizálták a helyi orvosi rendelőt, járdákat, kül- és belterületi utakat, de sokak örömére és hosszú várakozás után elkészült a 4,2 kilométeres Som-Ságvár-Siófok kerékpárút is, amely teljes egészében pályázati támogatásból épült, a ságvári 1,77 kilométeres szakasz 104 millió forintnyi pályázati forrásból készült el.

Komoly híre van már a ságvári vásároknak, amelyeknek a helyi vásártér ad otthont. A településvezetés mintegy tíz évvel ezelőtt döntött úgy, hogy újraélesztik az 1950-es években népszerű ságvári vásárokat. Minden hónap második szombatján 400 árus és közel hatezer látogató válogat az árusok, őstermelők portékái között, valamint a haszon- és díszállat kínálatból. A vásár nem csak azért fontos Ságvár számára, mert így messzire eljut a település jó híre, hanem éves szinten közel 10 millió forintos bevételt hoz a falu kasszájába.

Az elmúlt évek során rengeteg fejlesztés készült el a településen, így megújult a ravatalozó a temetőben és haranglábat is építettek. Emellett elindulhatott a szociális alapszolgáltatás is Ságváron, amelyet a református egyházközséggel közösen hozott létre az önkormányzat. A település nagyon aktív a pályázatokon, hiszen igyekeznek minden kínálkozó lehetőséget kihasználni, hogy Ságvárt tovább kormányozzák a fejlődés irányába.

Minden egyes pályázatra benyújtottuk az igényünket, ha csak egymillió forintot lehetett nyerni, arra is pályáztunk.

– folytatta Kecskés Gábor polgármester.

Persze ezek a nagy sikerek nem jöhettek volna létre a hivatalban dolgozó profi kollégáim nélkül, akik azon dolgoznak nap mint nap, hogy minden pályázati forrást le tudjunk hívni Ságvár számára.

– tette hozzá a településvezető, aki azt vallja, ki korán kel, pályázati pénzt lel, így jutott például támogatáshoz az önkormányzat több jármű és munkagép megvásárlására is a Magyar Falu Programból.

Az is látszik Ságváron, hogy folyamatos a megújulás, hiszen jelenleg is építik a vadonatúj művelődési házat, amelyre Ságvár önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében nyert 560 millió forintos támogatást, amelyhez 100 millió forintot tett hozzá a település. Már szerkezetkész az épület, a 800 négyzetméteres, többfunkciós közösségi tér a könyvtárnak, a polgárőrségnek, családsegítő szolgálatnak, a rendőrőrsnek és más civil szervezeteknek biztosít helyet.

Ha valami bontás volt a faluban, akkor az onnan kikerült építőanyagot építették be a művelődési házba. Minden elhasználódott, korhadt volt a régi épületen, ezért úgy döntöttünk, hogy inkább lebontjuk és újat építünk.

– mutatott a polgármester az épületre, amely a régi művelődési ház helyén már tető alá került és ott jártunkkor is lázasan dolgoztak rajta a szakemberek. A tervek szerint év végére kellene elkészülnie, de a polgármester bízik benne, hogy sikerül előbb befejezni az építkezést.

Már közel húsz éve irányítja a települést Kecskés Gábor, aki a rendszerváltás óta vesz részt az önkormányzati munkában, előbb képviselőként, majd alpolgármesterként és egy időközi választás után polgármesterként.

Sosem akartam polgármester lenni, nekem a saját vállalkozásaim elég munkát adtak előtte is.

– emlékezett vissza.

Mégis úgy gondoltam, hogy a település gyarapodását tudnám szolgálni, s így végül elindultam-

– mesélt a kezdetekről a településvezető, aki eredménynek tartja, hogy ügyfélbarát lett a hivatal. Aki Ságváron betér ügyet intézni, biztosan számíthat rá, hogy segítőkészen állnak hozzá a hivatali dolgozók minden kéréshez.

Bevezettünk egy ügyfélszolgálati irodát, ahol megszűrjük az igényeket, és csak akkor küldjük az ügyfelet ügyintézőhöz, ha a belépéskor nem tud a kolléga segíteni. Ez nagyon jól működik és büszke vagyok arra, amikor ügyvédek vagy jogászok azt mondják, itt Ságváron minden elintéződik azonnal. Máshogy nem is működhetnénk, hiszen közös önkormányzati hivatal is vagyunk, hozzánk tartozik Nyim és Som is, sok a tennivaló.

– mondta Kecskés Gábor.

Úgy gondolom, végignézve az elkészült fejlesztéseket nyugodtan kijelenthetjük, hogy Ságvár az elmúlt önkormányzati ciklusokban erőn felül teljesített, bátran mondom: magasra tettük a lécet. Ságvár fejlődését csak az nem látja, aki nem is akarja. Persze ez nem jelenti azt, hogy minden rendben van és hiánytalanul megoldottunk mindent. Ezzel tisztában vagyok, mert egy polgármester számára minden nap olyan, mint egy közmeghallgatás; folyamatosan hallom a lakosok kéréseit, észrevételeit és eszerint alakítjuk a jövőbeni terveinket.

– szögezte le a polgármester.

A település a környező településekhez képest is sokat fejlődött, ezt bizonyítja az is, hogy egyre több család választja otthonául Ságvárt.

Tervekből nincs hiány Ságváron ugyanakkor tennivaló is akad még bőven a faluban, ahol a polgármester egyik nagyon fontos feladatának tekinti, hogy a közlekedés szó szerint zökkenőmentes legyen. Ezért további utcákat és járdákat szeretne felújítani a közeljövőben, de a csapadékvízelvezető rendszer bővítése és fejlesztése is várat még magára. A most épülő közösségi teret be kell rendezni, ugyanis a TOP Plusz pályázati forrás az építkezést finanszírozta csak, a bútorzatot és a tartalommal való megtöltést nem. Mivel népszerű az otthont teremtő családok körében is Ságvár, bővíteni kell az óvodát és a bölcsődét is, ahol a jövő generációit nevelik a pedagógusok. Ugyancsak bővíteni kellene a Szilády Áron Általános Iskolát is, amelyet a Siófoki Tankerülettel közösen valósítana meg Kecskés Gábor. Ezzel együtt fontos lenne a régóta tervezett tanuszoda megépítése is a gyerekek úszásoktatásához, mivel a környéken ilyen lehetőség csak Tabon van. Természetesen egy Balatonhoz közeli településnek foglalkoznia kell a turizmussal, ezért aktív pihenést szolgáló fejlesztéseket is tervez a polgármester a következő önkormányzati ciklusra, ezért fejlesztené a pihenő parkot.

