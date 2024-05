Hirdetés 9 perce

Mérnöki munkalehetőségek Hevesen és a környékbeli városokban, településeken

A mérnöki végzettséggel rendelkező szakemberek előtt manapság számtalan lehetőség nyílhat meg a munkaerőpiacon. Ezen állítás Heves és környéke vonatkozásában is abszolút megállja a helyét, ahol egyebek mellett a most bemutatásra kerülő mérnöki pozíciók valamelyikében is adódhat mód az elhelyezkedésre!

PR cikk PR cikk

Forrás: freepik.com

Minőségbiztosítási mérnök A minőségbiztosítási mérnökök alapvető és megkerülhetetlen szerepet játszanak a legyártatott termékek megfelelő minőségének biztosításában. Ők azok, akik gondoskodnak arról, hogy a termékek a vállalati és iparági szabványoknak, előírásoknak egyaránt megfeleljenek. Sőt, a vállalati szabványok és folyamatok kidolgozásában maguk is tevékeny módon közreműködnek. Egy másik jelentős szelete lehet a munkakörüknek a vásárlói visszajelzések és panaszok kezelése, illetve ellenőrzése. Ezen panaszokat a minőségbiztosítási mérnökök feldolgozzák, majd az ezekből levont következtetések alapján gyakran változtatásokat, akcióterveket dolgoznak ki és javasolnak a gyártási folyamatokra vonatkozóan. Munkájuknak tehát az adatgyűjtés és a problémamegoldás egy megkerülhetetlen része. A minőségbiztosítási mérnökök továbbá gyakran a minőségbiztosítási auditok lebonyolításáért is felelnek, így az analitikus gondolkodásmód és a kiváló problémamegoldó készség mellett, a szervezőkészség is egy fontos elvárás ezen pozíciók kapcsán. Nem beszélve az olyan szakmai követelményekről, mint például a felsőfokú műszaki végzettség megléte, az adott iparághoz kötődő szabványismeretek, az MS Office programok magas szintű használata, valamint a kiváló angol nyelvtudás szóban és írásban. Reklamációkezelési mérnök A reklamációkezelési mérnök pozíció egy különleges és viszonylag ritka mérnöki munkalehetőség, amelynek felbukkanására egyébként épp a napokban volt példa a HevesAllas.hu kínálatában. A munkakör megnevezése igencsak beszédes, azaz a mindennapi feladatok főként az értékesített termékekkel kapcsolatos panaszok elemzése, kezelése és kivizsgálása köré szerveződnek. A hevesi mérnöki munkalehetőségeket itt találja: https://hevesallas.hu/allasok/mernok-muszaki-villamossagi. Ezenkívül a reklamációkezelési mérnökök felelőssége, hogy különböző megoldási javaslatokat dolgozzanak ki egy-egy gyakran felmerülő probléma kapcsán. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy szorosan együttműködnek a gyártói, termékfejlesztési és a minőségbiztosítási területekkel. Sőt, akár az is előfordulhat, hogy bizonyos kivizsgálási folyamatokat ők maguk irányítanak, koordinálnak. A munkakörnek tehát ily módon a felsőfokú műszaki végzettség mellett elengedhetetlen feltétele az elemzői gondolkodásmód, a problémamegoldó módszerek alapos és átfogó ismerete, továbbá a kiváló kommunikációs- és tárgyalóképesség. Utóbbira természetesen a megfelelő panaszkezelés érdekében van szükség, akár idegen nyelven, főként angolul is. Folyamatmérnök A folyamatmérnökök számtalan iparágban tevékenykedhetnek. Munkakörük célja ugyanis a gyártási folyamatok fejlesztése, optimalizálása és megvalósítása, amely feladatok szakszerű elvégzésére valamennyi iparágban szükség van, kezdve az autóipartól, az elektronikai iparon át, egészen az élelmiszeriparig. Nem meglepő tehát, hogy az adott iparhoz kapcsolódó releváns mérnöki végzettségen túl, a kiemelkedő folyamat- és rendszerszemlélet az egyik legfontosabb elvárás ezen munkalehetőségek kapcsán. Ezek mellett pedig a kiváló matematikai készségek, az elemzői gondolkodás, továbbá a csapatban való együttműködés készsége ugyancsak fontos kvalitások a mindennapi feladatok hatékony ellátáshoz.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!