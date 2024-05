Egészségügyi karrier Magyarországon: nem kell hozzá Ausztriába menni!

Sokszor hallani, hogy az orvosok és a jó egészségügyi szakemberek külföldre, például nyugatabbra, a szomszédos országok egyikébe mennek szerencsét próbálni. Ma már azonban erre nem feltétlenül van szükség. Sőt, a határ mellett, Sopronban például számos olyan karrierlehetőség elérhető, ami már-már a jól megszokott, régi nyugati perspektívát igazolja.

Az aktuálisan meghirdetett egészségügyi és gyógyszeripari munkák a sopronallas.hu oldalán is fellelhetőek. Donorvizsgáló orvos álláslehetőség Sopronban a Plazmapont Kft.-nél – ilyen és ehhez hasonló pozíciókra pályázhatunk ígéretes karrierlehetőségek mellett. De találhatunk munkát szociális gondozóként, fogászati asszisztensként, illetve egyéb területeken is.

Donorvizsgáló, szociális gondozó, fogászati asszisztens és egyéb munkalehetőségek Sopronban

Nézzük is meg kicsit közelebbről a meghirdetett soproni pozíciókat – a teljesség igénye nélkül. Az orvostudomány terén számos területre lehet specializálódni.

Az egyik például a donorvizsgáló orvos, aki napjaink egyik felkapott területén, a plazmakutatás során látja el tevékenységét. Elvégzi a fizikális vizsgálatokat, vérképet állít fel és biztosítja az orvosi felügyeletet. Egy ilyen pozíció akár általános orvosi diplomával, szakvizsga nélkül is betölthető – specializálódni tehát később is van lehetőség.

Egy szociális gondozó munkája felbecsülhetetlen. Gondoljunk csak arra, hogy a különböző adatok és statisztikák szerint napjainkban is bizonyítottan nő az idősek száma, ez pedig a jövőben még inkább így lesz, ezért szükség van olyan szakemberekre, akik közvetlenül is segítenek nekik. Akár középfokú, szakirányú végzettséggel is el lehet helyezkedni – vagy utóbbi későbbi teljesítésének vállalásával.

Sajnos vagy nem sajnos, ha van munka, amire szintén mindig szükség lesz, az a fogorvos. Sopronban pedig akár fogászati asszisztensként is dolgozhatunk megfelelő szakasszisztensi végzettség birtokában. Mivel a szomszédos Ausztriából is járnak át páciensek, ezért az alapvető német nyelvtudás is alapkövetelmény.

Az orvostudomány, az egészségügy és a gyógyszeripar jövője a technológia korában

A jövőben még számos olyan karrierlehetőség nyílik meg, amire ma még alig-alig merünk gondolni. Ellentétben más szakterületekkel, itt nem az a veszély fenyeget, hogy elveszik a robotok a munkát, hanem inkább újabb és újabb szakmák nyílnak meg az orvostudományban jártasak számára. Egy olyan világban dolgozni, ahol akár a vakokat, gyógyíthatatlan betegeknek hitt pácienseket is nagyobb eséllyel lehet majd gyógyítani, aligha létezik izgalmasabb, szebb és nemesebb küldetés.