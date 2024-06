A törődésnek két fontos jellemzője van: az egyik, hogy nem a munkaerőnek szól, hanem az embernek. A másik, hogy része a figyelem is. Ennek többféle, nálunk is jól ismert, ugyanakkor jó néhány felénk még kevéssé elterjedt módja is van. Utóbbi egyik formája az irodai és menedzsermasszázs, melyről számos tanulmány kimutatta, hogy 10-15 perc után jelentősen csökkenti a vérnyomást illetve a stressz által termelt hormon, vagyis a kortizol szintjét a szervezetben. Hogy miért annyira népszerű tőlünk nyugatabbra ez a szolgáltatás munkaadók és munkavállalók körében egyaránt, arról Józsa Katával beszélgettünk, aki 22 éve kezdett masszírozni, azóta 13 féle kezelési technikából szerzett végzettséget s mára számára a munkából hivatás lett.

Milyen előnyei vannak az irodai és menedzsermasszázsnak?

A munkavállaló szempontjából fontos megemlíteni, hogy ez a fajta masszázs javítja a vérkeringést, ezáltal a sejtek oxigénfelvétele jobb lesz, javul a koncentráció, nő a terhelhetőség. Segíti az izmok, ízületek regenerációját, ugyanakkor kiváló eszköz a munkahelyi stressz megelőzéséhez, kezeléséhez, ami egyben elősegíti az egészségmegőrzést is. S minderre a dolgozó nem a szabadidejéből áldoz. A munkáltató szempontjából ugyanakkor az irodai masszázs egyik fontos hozadéka, hogy segít a céghez csábítani majd megtartani a jól képzett munkaerőt, ezt követően pedig csökkenti a dolgozók betegállományban töltött napjainak a számát, hiszen a betegségek hátterében többnyire a stressz áll. A befektetett csekély összeg tehát többszörösen megtérül.

Honnan ered a munkahelyi masszázs ötlete és miért annyira népszerű?

David Palmer, egy japán masszázsiskola tulajdonosa volt az, akinek Amerikában az első ügyfelei az Apple Computers cég dolgozói voltak még 1984-ben. A szolgáltatás tőlünk nyugatabbra azóta is rendkívül népszerű.

Mennyi időt vesz igénybe a munkahelyi masszázs és milyen gyakran érdemes alkalmazni, hogy valóban megtapasztalható javulást eredményezzen?

A masszázs végrehajtásához elegendő egy kis iroda, pihenő, öltöző, egy nyugodt sarok, a masszázs rövid ideig tart és magában foglalja a fej, nyak, váll, kar, kéz, hát és a derék kezelését. Az időtartam 15-30 perc és heti egy alkalommal ajánlott. Ezen kívül már egy-egy alkalom is jótékony hatású lehet például csapatépítő találkozókon, céges sportrendezvényeken, versenyeken, de üzleti találkozókon is kiváló ajándék lehet a partnereknek.

Mit üzennél azoknak a munkáltatóknak, akik most azt érzik: ez azért már túlzás?