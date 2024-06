Hamburgerben, szendvicsben és tálban is kínálják majd a Pulled porkot (sertés tépett húst) a Street Food & Fornettiben. A manapság trendi húsételt a Grillbecue étterem gyártja a vendéglátóhelynek. A hús smokerben, amerikai jelleggel készül és összesen 12 órát sül azért, hogy minél tökéletesebb legyen az íze. A tépett húst hamburgerben, a húspogácsa helyett kínálják különféle szószokkal. Lehet kérni cheddar-, barbecue-, de akár hamburger öntettel is. A régi hagyományos ízek szerelmeseinek ketchuppal, mustárral és majonézzel is elkészítik. Tálban is kínálják a tépett húst. Az ínyencséghez hasáb- vagy steakburgonyát, zöldséget adnak. Ezen kívül még hagyományos fehér pékáruba, baguette-be is becsomagolják, és szendvicsként árulják.

Arra építünk, hogy a tucatáruk helyett Kaposváron készült, minőségi ételt adjunk

– emelte ki Sábián Imre, a Street Food & Fornetti tulajdonosa.

Emellett kézműves hamburgert is árulunk, melyhez a húspogácsát magunk készítjük el. Régebb óta foglalkozunk már vendéglátással, ezért a korábbi hamburgerezőnk portfóliójából is minden étel megtalálható majd nálunk. Gyrost és hagyományos hamburgereket is készítünk. Beüzemelünk egy kontaktgrill, ezáltal tükörtojást tudunk készíteni a hamburgerekbe, vagy a szalonnát megfuttatni rajta, de akár sajtot is olvaszthatunk, hogy még pikánsabbak legyenek az ételeink

– mondta.

A Street Food & Fornettiben a vásárlók a minőségi ételek mellett, középkategóriás, mindenki részére megfizethető árakkal találkozhatnak majd. A Corso Bevásárlóközpontban található üzletben három állandó alkalmazott kínálja az ételeket, de alkalmanként beugrósok is dolgoznak.

Azt kértem a munkatársaimtól, hogy mindig olyan ételt adjanak ki a kezükből, amit ők is szívesen megennének

– hangsúlyozta Sábián Imre.

A másik dolog az, hogy ha valaki elkészít egy ételt, akkor bátran merje odatenni mellé a nevét, hogy azt ő csinálta. Ha ez a két dolog összejön, akkor azt gondolom, jól csináljuk. Ehhez persze az is kell, hogy prémium alapanyagokból dolgozzunk, megfizethető áron. Akkor garantált lesz a jó ízvilág, és jó közérzettel távoznak tőlünk a vásárlók

– tette hozzá a Street Food & Fornetti tulajdonosa.