De mi történik akkor, ha az autópályát ad hoc jelleggel más területeken is használnunk kell. Ez természetesen abszolút egyéni szokások mentén dől el és mindenkinek magának érdemes meghatároznia a legoptimálisabb konstrukciót, de erre is van megoldás. Az új, egynapos vagy akár a heti, 10 napos matrica is gazdaságos megoldás lehet akkor, ha messzebbre, vagy másfelé visz utunk. A megyei matrica vásárlása azonban még ezzel együtt is kedvező lehet mindazok számára, akik bejáratott útvonalakat alkalmaznak.