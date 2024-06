A település fejlődését nagyban támogatta a Magyar Falu Program, amely kifejezetten a kisebb településeknek nyújtott lehetőséget fejlesztési céljaik megvalósítására.

Összesen 240 millió forintot tudtunk így lehívni, amelyből megújítottuk a gyógyszertárat, új orvosi eszközöket szereztünk be, de a művelődési házat is fejleszteni tudtuk. A Magyar Falu Programban újítottuk meg a színháztermet, a vizesblokkokat, alakítottunk ki egy büfét és egy modern, szabadtéri színpadot.

– sorolta a fejlesztéseket a polgármester.

Lényegében minden helyi intézmény meg tudott újulni a pályázati forintoknak köszönhetően: a kerítést és az óvoda tetejét is felújították, új játékokat szereztek be, valamint egy tornaszobával is bővült az intézmény.

A lakótelepi bolt is új arcát mutatja ma már, ahogyan a taszári ravatalozó is megújulhatott. A Magyar Falu Programból arra is futotta, hogy a közterületek karbantartásához szükséges eszközöket, gépeket vásároljon a taszári önkormányzat.

Építési telkek kialakítására nyertünk pályázatot, amely eredményeként a Toldi utcában új ingatlanokat jelöltünk ki. Amelyekhez rengeteg hatósági és szolgáltatói ügyintézésen vagyunk túl.

– mondta Varjas András. Hozzátette: ez olyan hosszadalmas volt, hogy már meg is kezdték a közművesítést a területen, mire minden engedély meglett. Igény van rá ugyanis, hogy legyenek újabb építési területek Taszáron, mert az elmúlt években elfogyott a hely, sokan szeretnének a faluba költözni.

Saját erőből is futotta fejlesztésekre

A Vidékfejlesztési Program keretében 55 millió forint támogatásból új vásárteret építettek Taszáron az egykori strand helyén. Emellett járdát újítottak meg a Tiszti lakótelepen, kiépült a települési kamerarendszer is. Illegális hulladéklerakókat szüntetett meg az önkormányzat és 130 köbméter hulladékot szállíttatott el. Nagy hangsúlyt fektettek a zöldítésre is, hiszen 90 fát ültettek Taszáron az elmúlt években. Bár az országot, sőt a világot is befolyásoló hatások nem kímélték az önkormányzat költségvetését sem, mégis sikerült saját forrásból új parkolókat építeni az orvosi rendelőnél, újraaszfaltozni az Ady utca egy részét, klímát vásárolni az Idősek Klubjához, nyílászárókat cserélni az épületen.

Új, modern, megvilágított buszvárókat építettünk a 61-es főút mentén. A Széchenyi utcai buszvárókat megemeltük ezzel könnyebb felszállást biztosítva az utasoknak, kibővítettük a templom előtti parkolót, napvitorlákat helyeztünk el a játszótéri elemek fölé, új szobrot avattunk a Veterán Egyesülettel.

– sorolta a sajáterős beruházásokat a polgármester.