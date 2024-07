Hirdetés 1 órája

Mérnöki és egyéb elérhető műszaki pozíciók Füzesabonyban és környékén

A mérnöki és egyéb műszaki területen képzett munkavállalók a munkaerőpiac kiemelten keresett szereplői. Szaktudásukat természetesen Füzesabonyban és környékén is kamatoztathatják, többek között a most bemutatásra kerülő munkakörök valamelyikében is!

Gyártástámogató mérnök A füzesabonyi gyártástámogatói mérnök állás meglehetősen gyakori munkalehetőségnek számít a mérnök, műszaki és villamossági álláskategórián belül. A munkakör betöltésére Füzesabonyban és környékén is többször adódott már lehetőség, amit jól példáz a FuzesabonyAllas.hu kínálata, ahol a napokban is megjelent egy ilyen jellegű álláshirdetés. A gyártástámogató mérnökök nem véletlenül ennyire keresettek. Munkájuk ugyanis kiemelt fontossággal bír a termelési folyamatok hatékonyságának és optimalizálásának tekintetében. Feladatuk, hogy megtervezzék a munkafolyamatokat és kidolgozzák azokat a megoldásokat, amelyek a termelés gördülékenységét segítik. Tevékeny szerepet kell vállalniuk tehát az új folyamatok implementálásban, illetve az esetlegesen felmerülő gyártási problémák megoldásában. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy minőségellenőrzési feladataik is akadhatnak, amelynek során közre kell működniük a visszatérő termelési hibák kijavításában. Munkájukat költségvetési szempontok is befolyásolják, így a költségmenedzsment, illetve a társosztályokkal való fokozott együttműködés ugyancsak megkerülhetetlen része feladataiknak. Nem meglepő tehát, hogy egy ilyen állás kapcsán nem csak felsőfokú műszaki végzettségre, hanem kiemelkedő kommunikációs képességekre (angolul is), a vállalatirányítási rendszerek (pl. SAP) ismeretére, továbbá rendszerszemléletre is szükség van a helytálláshoz. Automatizálási mérnök Nem kevésbé fontos szereplői a termelési folyamatoknak az automatizálási mérnökök, akik elsősorban az automatizált rendszerek és folyamatok tervezéséért, illetve folyamatos fejlesztéséért felelnek. Ezek a rendszerek széles skálát ölelhetnek fel, magában foglalva többek között a robotizált gyártósorokat, folyamatirányítási rendszereket vagy akár a logisztikai, anyagmozgató rendszereket. Feladatuk, hogy programozási, optimalizálási és hibaelhárítói műveleteket hajtsanak végre, amin keresztül biztosítják a már meglévő automatizált rendszerek folyamatos működését, illetve az új technológiák integrálását. Összességében tehát egy nagy szakmai felkészültséget igénylő munkakör, ami a villamosmérnökök, mechatronikai mérnökök és gépészmérnökök számára egyaránt ideális választás lehet.

Minőségirányítási mérnök A minőségirányítási mérnökök azért felelnek, hogy a gyártósorról kikerülő termékek minden tekintetben megfeleljenek az előírásoknak, specifikációknak. Feladatuk továbbá, hogy feldolgozzák a vevők részéről érkező reklamációkat, azonosítsák a rendszeresen felmerülő panaszokat, amelyek kiküszöbölése érdekében aztán megoldásokat, változtatásokat kell eszközölniük a gyártási folyamatokban. Ezek eredményességét nyomon követik, és további akcióterveket készítenek amennyiben az szükséges. Munkájukhoz elengedhetetlen a műszaki végzettség és a minőségbiztosítási területen szerzett tapasztalat. Emellett jellemzően fontos elvárásként tekintenek a munkáltatók a minőségbiztosítási módszerek és az ehhez kapcsolódó szoftverek ismeretére, a statisztikai és elemzői készségekre, továbbá a műszaki rajzok olvasásának képességére is.

