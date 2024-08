Mivel nagyon széles skálán mozog az, hogy mit kérnek a pedagógusok, bőséges árukészlettel várjuk a családokat

– mondta Gerhát Györgyi ügyvezető. Az üzletben jó minőségű papír és írószerek közül válogathatnak a vásárlók, azok is, akiknek szűkösebbek az anyagi lehetőségei.

Gerhát Györgyi ügyvezető

Fotó: M. P.

Nálunk nincs olyan, ami nem kapható

– jegyezte meg Gerhát Györgyi. Felhívta a figyelmet arra is, hogy szakszerű segítséget nyújtanak kollégái a vásárlóknak, sőt kérésre akár előre is összekészítik a tanszercsomagokat. A Megapapírnál még az iskolakezdés előtti napokban is lehet vásárolni az akciós termékekből.