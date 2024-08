Barbie írószer kollekció a lányoknak, menő Lamborghini táska, tolltartó a fiúknak? – A betérők ezt is megvásárolhatják az áruházban. A cég vezetői keményen megdolgoztak, hogy az alapban is bőséges választék 2024 augusztusára megújuljon. No, de nézzük, hogy mit kínálnak pillanatnyilag. Folyamatosan bővül a kínálat, csak radírból 36 félét adnak, az olcsótól a márkás darabokig. Grafit és színes ceruzából több tucatnyi közül lehet válogatni, óriási előre lépésnek lehetnek tanúi azok, akik iskolatáskát vásárolnak. Szakemberek a Herlitz merevített hátfalú, ergonómikus kialakítású iskolatáskáját – ami egy kilónál könnyebb – főként a kisgyermekeknek ajánlják, s Lizzy Card, Ars Una iskolatáskákat is értékesítenek. A nagyobb gyermekeknek Heavy Tools, Wedo, Dorko, Puma vagy épp Ars Una, Pulse, illetve Herlitz hátizsákot vásárolhatnak a vevők. Utóbbit már 9995 Forinttól kínálják.

Fotó: Németh Lenvete

Tekintettel az iskolakezdésre, most valamennyi iskolatáskához, hátizsákhoz ajándékot adnak.

Több mint 30 év szakmai tapasztalat és vonzó ár: ez is erőssége a balatonboglári áruháznak, ahol egy országos kampány keretében Maped nyereményakciót tartanak, s értékes ajándékban részesülnek a vásárlók. Azok is jól járnak, akik 3 Süni termékkel lepik meg gyermeküket, unokájukat, ők szintén ajándékot vehetnek át! A helyi vevőkön kívül számos balatoni nyaraló is náluk szerzi be a termékeket: érthető, mivel kényelmesen vásárolhatnak, ráadásul a sárga áras cikkekre kiemelkedő akciót biztosítanak.

Fotó: Németh Lenvete

Saját import keretében Németországból érkeznek a Wedo termékek. A magas minőségű iskolai és irodai ollók, mappák mellett radírokat is kínálnak. A Wedo újdonsága az örök grafitceruza is megérkezett, ami közel 100 ceruza élettartamának felel meg. A közületek, intézmények részére – értékhatár függvényében – akár ingyenes kiszállítást biztosítanak az áruházban. Nemcsak az árak, a nyitva tartás is vásárlóbarát: hétfőtől-csütörtökig 8-16.30, pénteken nyolctól 16-ig, augusztusban szombatonként 9-13 között várják a vevőket.

