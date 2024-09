Nem megfelelő felkészültség az interjún

Ha már sikerült eljutnunk egy személyes interjúig, az remek hír, de még itt is sok minden elcsúszhat. Ez az a pillanat, amikor igazán megmutathatjuk, mire vagyunk képesek – de sokan itt buknak el, mégpedig azért, mert nem készülnek fel megfelelően. Nem elég csupán ismerni a szakmai tapasztalatainkat és az elvégzett munkáinkat, alaposan fel kell készülnünk a cégből is, ahová jelentkezünk. Érdemes kutatást végezni a vállalat történetéről, értékeiről, és arról, hogy miben különbözik a versenytársaitól. A gyakori interjúkérdéseket is át kell gondolnunk, és előre kidolgozott válaszokkal kell készülnünk, amelyek bemutatják, hogyan illeszkedünk az adott pozícióba.

Közömbösség az ajánlatok iránt

Az álláskeresők közül sokan esnek abba a hibába, hogy túlzottan passzívan viselkednek, amikor állásajánlatot kapnak. Fontos, hogy érdeklődést és lelkesedést mutassunk az állás iránt, még akkor is, ha nem azonnal szeretnénk elfogadni az ajánlatot. Kérdezzünk rá a részletekre, tisztázzuk a feltételeket, és mutassunk hajlandóságot a tárgyalásra. Ha közömbösen reagálunk, azzal azt az üzenetet küldhetjük a munkáltatónak, hogy nem igazán érdekel minket az állás, ami könnyen ahhoz vezethet, hogy visszavonják az ajánlatot.

Elvárások helytelen kezelése

Sokan túlságosan magas fizetési igényekkel vagy irreális karrierelvárásokkal vágnak bele a folyamatba, ami elriaszthatja a potenciális munkáltatókat. Fontos, hogy reálisan értékeljük a saját képességeinket és tapasztalatainkat, majd ennek megfelelően alakítsuk ki az elvárásainkat. Érdemes alaposan átgondolni – például némi piackutatás után –, hogy az aktuális viszonyokhoz és a saját karrierünk fejlődéséhez mérten mi lenne a legmegfelelőbb ajánlat.

Kapcsolatok elhanyagolása

A kapcsolati háló kiépítése és ápolása az álláskeresés során az egyik legfontosabb tényező. A potenciális jelöltek gyakran elkövetik azt a hibát, hogy kizárólag az online állásportálokra és a hivatalos hirdetésekre támaszkodnak, miközben figyelmen kívül hagyják a személyes kapcsolataikat. Érdemes felvenni a szálat a régi kollégáinkkal, ismerőseinkkel, és megosztani velük, hogy új lehetőségeket keresünk. Sokan az ajánlások révén jutnak el egy-egy álláslehetőséghez, amit más módon talán soha nem találnánk meg.