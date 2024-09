Hirdetés 16 perce

Akár már hatmillió forint alatt a tied lehet a legújabb Suzuki Swift!

Újíts be egy 2024-es Suzuki Vitarát, S-CROSS-t vagy Swiftet bevezető áron, 250 ezer forint extra kedvezménnyel! A képlet egyszerű: gurulj be bármilyen márkájú használt autóddal a Suzuki Szigetvárhoz, egyezz meg a kereskedővel a beszámítási árról, válassz a fent említett Suzuki modellek közül, és vidd haza extra negyedmillió forint árkedvezménnyel. Ráadásul ha ez még nem lenne elég, mindezeken felül az akár 0% THM-es Suzuki+ 2024 finanszírozási ajánlat is elérhető. Így tehát akár hatmillió forint alatt is hozzájuthatunk a legújabb Swift modellhez!

Forrás: Szigetvári Autóház

Továbbá pozitívum, hogy a Hybrid Pro és Hybrid Pro+ garanciákkal 3+7 év nyugalom kísér minden utadon. Szeretnél biztosra menni? Ez sem akadály! A Suzuki Szigetvárnál akár ki is próbálhatod a kiszemelt modellt egy tesztvezetésen. A sokak által kedvelt kisautó, a kívül-belül újjászületett Swift vadonatúj megjelenését új színek és dizájnelemek gazdagítják, hogy útközben is kiszolgálja vezetője változatos igényeit, további biztonsági funkciókkal felszerelve érkezik, egy igazi megbízható társ a mindennapokban. Az új külső dizájnelemek és a merész vonalvezetés modern, innovatív megjelenéssel ruházzák fel. A zongoralakk-fekete méhsejt mintázatú hűtőrács kiemeli a Swiftet környezetéből, bármerre is jár. Forrás: Szigetvári Autóház A Vitara megőrizte klasszikus stílusjegyeit, mégis friss külsőt alkottak az új modellnek. Ugyanakkor kifinomult belsővel ruházták fel, és továbbfejlesztett biztonsági funkciókkal látták el ikonikus modellüket. Ezen felül az S-CROSS-ból már megszokott Suzuki Connect applikáció gondoskodik róla, hogy még közvetlenebb legyen kapcsolatunk autónkkal. A kínálatban öt egyszínű és öt kéttónusú szín kapott helyet. A portfólióban újonnan megjelent egy kiváló minőségű, alacsony kontrasztú kéttónusú szín, a kozmikus fekete színnel kombinált indigókék, valamint az egyszínű titánszürke. Az S-CROSS modell a biztonság terén tovább fejlődött, balesetmegelőző rendszere kifinomultabb lett. Már az összes modell alapfelszereltsége a 9”-os multimédia egység navigációval, tolatókamerával és tolatóradarral! Forrás: Szigetvári Autóház Egy szó mint száz: a Suzuki Szigetvárnál mindenre megoldást lehet találni! További szolgáltatásaink: Új Suzuki modellek értékesítés, raktárkészletünkről akár 4 órás átadási idővel

Tesztvezetési lehetőség

Használtautó-értékesítés, vétel, beszámítás, bizományos kereskedés

Jármű finanszírozás teljes körű ügyintézése (személygépjármű, tehergépjármű, motorkerékpár).

Jármű honosítás, átírás, állapotfelmérés

Eredetiségvizsgálat

Casco és kötelező biztosítás kötés

Biztosítási kárügyintézés, csereautó biztosítása a javítás időtartamára

2 kabinos fényező részleg, 8 m hosszú személygépjárművek -tehergépjárművek -kisbuszok fényezése alkalmas

Színkeverés, polírozás

5 állásos karosszéria lakatos részleg, húzató paddal

Jégkáros járművek fényezés nélküli javítása

Műszaki vizsgáztatás 2 vizsgasoron (személygépjármű, tehergépjármű, lassú jármű, mezőgazdasági vontató, pótkocsi, motorkerékpár)

Autódiagnosztika a legtöbb Európai és Japán gyártású jármű estében

Olajcsere

Garanciális és garancián túli egyéb márkák javítása

Automata váltó olajcsere

Üzemanyagrendszer gépi tisztítása

Futómű állítás lézeres technológiával

Gumiszerelés, centrírozás

Klímatisztítás, javítás, feltöltés

Gyári és utángyártott alkatrészek, nem csak Suzukihoz

Kenőolajok, akkumulátorok, kiegészítő extrák, HI-FI, riasztó és egyéb autó-felszerelési tartozékok forgalmazása

Autókozmetika

Személygépjármű, tehergépjármű bérbeadása

Önkiszolgáló kézi járműmosó 3 állassal, aktívhabos előáztatási lehetőséggel

Kärcher gyártmányú gépi személygépjármű és gépi kamion-busz mosó állás

Gőz kárpittisztító berendezés, törlőkendő automata

Porszívó, belső takarítás 3 álláson

Antibakteriális tisztítás ózongenerátorral

Alváz és üregvédelem 3500 kg önsúlyig

Forrás: Szigetvári Autóház Suzuki Szigetvár márkakereskedés és szerviz 7900 Szigetvár, József A. u. 66/3. (MOL kút mellett) Tel: 73/456-789, 20/450-5000, 70/644-3333 Nyitva: h–p: 8-tól 17-ig, sz: 9-től 12-ig v: zárva. www.suzukiszigetvar.hu

