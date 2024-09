A Dunántúl legnagyobb agrárrendezvényén – az állattenyésztés mellett – kiemelkedő szerepet kap az agrár-felsőoktatás és az agrárszakma népszerűsítése, így az Egyetem fő képzési, kutatási területeit szórakoztató, interaktív edukációs programokon keresztül ismerhetik meg a látogatók a MATE Udvarban.

Forrás: Magyar Mezőgazdaság Kft.

A kiállítás keretén belül több szakmai konferenciát is tartanak. A nyitás előtti napon kerül sor a 35. Nyúltenyésztési Tudományos Napra, a VII. Halászati Kerekasztalra, a Magyarországi Precíziós Állattartásért Egyesület szakmai programjára, valamint a Lótenyésztési Konferenciára is. A növénytermesztési iránt érdeklődők előadásokat is hallhatnak az Éghajlatváltozás a Növénytermesztésben című konferencia keretében. A kiállítás második napján, szombaton „Szemléletváltás a legeltetéses állattenyésztésben” címmel a regeneratív gazdálkodással kapcsolatos lehetőségeket, gyakorlati megközelítéseket taglalják a konferencia előadói.

A kiállításon idén is hangsúlyos lesz a húsmarhatenyésztők bemutatkozása. A látogatók megismerhetik a hazánkban tenyésztett legfontosabb fajtákat, továbbá interaktív előadások és bemutatók is lesznek.

Újdonságként mutatkozik be az I. MATE és a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete együttműködésében megvalósuló Tenyészállat-felkészítő verseny. A verseny célja, hogy az állattenyésztési szakok hallgatói éles helyzetben ismerhessék meg a tenyészállat-felkészítés szépségét, amiből akár életre szóló elköteleződés is lehet. A MATE campusok hallgatói a környező települések szarvasmarha telepein felkészíthetnek egy-egy állatot a kiállításon való bemutatásra és megmérettetésre. Ez utóbbira a harmadik napon, vagyis vasárnap kerül sor. A zsűri ebben az esetben nem elsősorban az állat küllemi adottságait, hanem a felvezetés és felkészítés minőségét értékeli majd. A versenyen 20 diák felvezető és állat páros méri össze tudását, aminek nem titkolt célja a hallgatók állattenyésztés iránti elköteleződésének elősegítése.

Idén ismét lesz Szakiskolai Nap, melynek keretében közel 1.000 középfokú, agrár-szakképzésben részt vevő diákot várnak. Kaposvárra. A Szakiskolai Nap célja az agrárpályák népszerűségének növelése és a MATE agrár-szakképzéseinek megismertetése, vagyis a továbbtanulásra ösztönzés. A tavalyi évhez hasonlóan 2024-ben is kiemelt szerepet kap az Agrár-felsőoktatási Intézmények Gazdászversenye. A versenyen a hallgatók elméleti és gyakorlati tudásukról is számot adnak. Ez utóbbi feladatok végrehajtása a közönség számára is igen szórakoztatásán és látványos. A szombati napot színesíti a 48. MA-HAL Országos Halfőző Verseny, melyen negyven csapat méri össze tudását a halételek elkészítésében. A vadászat „szerelmeseinek” jó hír, hogy a Somogy Vármegyei Vadásznap is a kiállítás keretein belül lesz megtartva.