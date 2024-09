Milyen lehetőségek adódhatnak a vendéglátásban Dunakeszin?

A főváros közelségéből adódóan a régió bővelkedik a vendéglátós munkalehetőségekben. Ezt egyébként megerősíti a DunakesziAllas.hu weboldala is, amelynek kínálatában többek között pultos-felszolgáló, büfés és szakács munkakörökre vonatkozó hirdetések is előfordultak már a vendéglátás álláskategórián belül: https://dunakesziallas.hu/allasok/vendeglatas.

A pultos-felszolgálói munkák számítanak talán az egyik leggyakrabban elérhető lehetőségnek, hisz betöltésükre éttermekben, italozókban, büfékben vagy akár kávézókban is adódhat esély. A pozíció kapcsán egyszerre két feladatkörnek is eleget kell tenni, hisz nem csak a rendelések felvétele és az ételek/italok szervírozása a feladat, hanem ezek elkészítése is, különös tekintettel az italokra.

Ennek ellenére a munkakör akár az ilyesfajta tapasztalatokkal nem rendelkező munkavállalók számára is elérhetőek lehetnek, mivel sok helyen vállalják a betanítást. Ettől függetlenül persze a vendégközpontú hozzáállás és a kiváló kommunikációs képesség valamennyi esetben alapvető követelmény.

Hasonlóan fontos kvalitásoknak számítanak ezen tulajdonságok a büfés állások esetében is, ahol szintén széleskörűek a felelősségek. Ez magában foglalhatja például az ételek és italok elkészítését, a vendégek kiszolgálását, a pénztárkezelést, valamint a büfé tisztaságának és higiéniájának fenntartását is. Sőt, a büfésekre gyakran készletkezelési feladatok is hárulnak, azaz ők felelnek az alapanyagok elérhetőségéért és azok megrendeléséért.

Nem csoda tehát, hogy az említett tulajdonságok mellett, a munkáltatók a pontosságot, a pörgős munkavégzés képességét, valamint a csapatjátékos attitűdöt is ki szokták hangsúlyozni a büfés állásokra vonatkozó hirdetéseikben.

Ha pedig már csapatjátékos attitűd, akkor mindenképpen megemlítendőek a szakács állások is, amelyek kapcsán ez egy fokozottan fontos tulajdonságnak számít. A szakácsok ugyanis nem csak az étlap összeállításáért, az ételek elkészítéséért vagy azok tálalásáért felelnek, hanem egyúttal a konyha működését is irányítják. Estükben tehát szakmai végzettségre és tapasztalatokra, szervezettségre, jó kommunikációs képességekre és vezetői készségekre is szükség van a helytálláshoz.