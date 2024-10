Puch Eszter, a Dráva Hotel ügyvezetője

Mit ajánlanak az idei szezonban a vállalkozások számára?

A cégek számára kiváló lehetőség, hogy a Dráva Hotel szolgáltatásait kihasználva emlékezetes rendezvényeket szervezzenek, legyen szó konferenciáról, vezetői meetingről, csapatépítésről, karácsonyi céges partiról vagy akár a mikulásünnepségről.

Milyen üzleti események a legjellemzőbbek télen a Dráva Hotelben?

Konferencia, csapatépítő tréning, board meeting, vagy csak egy pár órás bowling verseny is sok cég számára ebben az időszakban kerül megrendezésre. Gyorsak vagyunk, nem kell fél évre előre lefoglalni a termeket, vagy a bowlingot, biztos, hogy pár héten belül is találunk megfelelő időpontot. Nincsenek elkésve azok sem, akik most kezdik szervezni az októberi rendezvényeket. Érdemes tudni, hogy a Dráva Hotel tágas, modern konferenciatermekkel várja az üzleti világ képviselőit. A helyiségek jól felszereltek, korszerű technikai eszközökkel rendelkeznek, így tökéletesen alkalmasak konferenciák, tréningek, workshopok, és üzleti tárgyalások lebonyolítására. A szálloda különböző méretű termei 10-190 fő befogadására alkalmasak, így minden cég megtalálja az igényeinek megfelelő helyszínt.

A rendezvények mellé a hotel személyre szabott catering szolgáltatást kínál, amely magában foglalja a frissítőktől kezdve a teljes menüsoron át a különleges igények kielégítését is. A céges rendezvényekre készített ajánlatokban helyi alapanyagokból készült ételek, borok és italok szerepelnek, a hotel séfje pedig garantálja az ízek harmóniáját és a különleges gasztronómiai élményeket.

Honnan érkeznek Önökhöz a cégek?

Az ország egész területéről, hiszen Harkány könnyen megközelíthető autópályán, és a lokáció nyújtotta többlet szolgáltatás miatt érdemes ellátogatni erre a vidékre is. Pécs-Villány közelsége, a gyógyvíz nyújtotta lehetőség, a 7,5 hektár terület, a bowling bár különálló részlege mind-mind számtalan kiegészítő programot kínál. Természetesen időről – időre vannak visszatérő vállalatok, akik egyre nagyobb létszámmal, egyre nagyobb szolgáltatás csomagot vesznek igénybe. Biztosítjuk, hogy a legtökéletesebb rendezvényt tudjuk nyújtani számukra.