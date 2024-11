Látványos dekoráció és a kor divatját idéző ruhába öltözött pincérek gondoskodnak arról, hogy a fullos Chicago élményt kapják az éhes vendégek az étteremben. A tulajdonosok hosszas tervezés és alapos felújítási munkálatok után nyitották újra a Sávházzal szemben található éttermet, amellyel egy igényes hellyel bővült a kaposvári kínálat. Fontos szempont volt, hogy már látványra is magas minőséget sugározzon a hely, amely akár a húszas évek Amerikájában játszódó gengszterfilmek díszlete is lehetne a falon található fegyver replikákkal és az Al Capone korszakát idéző dekorációkkal. Az egész étterem azt a laza eleganciát tükrözi, ami a korszak sajátja volt. Erről kellemes jazz, blues zene gondoskodik és rendszeresek az élőzenés estek is.

Hamisítatlan Chicago-élmény. Fotó: Lang R.

Csak a Chicago étteremben készül igazi fatüzeléses kemencében sült nápolyi pizza, amelyet természetesen házhoz is szállítanak. A feltéteknél és az ételek alapanyagainál is igyekeztek a legmagasabb minőséget választani az étterem tulajdonosai. Klasszikus fogásokat kóstolhatunk, de egy kicsit másként, chicagósan, ahogyan Dillinger is fogyasztaná.

Kiszolgálás Chicago-módra. Fotó: Lang R.

Aki a hétfőtől vasárnapig nyitva tartó étterembe egyszer betér, biztosan visszajön még, hiszen nem csak a kifogástalan fogások, de a megkapó kiszolgálás is vendégcsalogató. De az is, hogy ingyenes parkolást biztosítanak a vendéglőt látogatók számára.

Kaposváron egyedül a Chicago étteremben sütnek fatüzeléses kemencében. Fotó: Lang R.

Az érkezés első percétől az utolsóig odafigyelnek a szakavatott pincérek, hogy a vendég jól érezze magát és jó élményekkel távozzon. Itt nincs szesztilalom, sőt a legjobb minőségű égetett szeszekkel várják a lazításra vágyó vendégeket, s a dél-dunántúli régió borászainak nedűivel.

Chicago étterem, a finom ízek otthona. Fotó: Lang R.

Az év végéhez közeledve készülnek az ünnepekre is az étteremben, ahol természetesen megrendelhetjük a karácsonyi menüt is. Különleges ajánlat a szeretet ünnepére a halászlé harcsafilével, töltött káposzta, de haltál és sültes tál is kérhető olyan ínyencségekkel, mint dióbundás harcsa, pesztós lazacfilé, vagy épp kacsacomb, sörben pácolt csülök.

Chicago étterem és pizzéria.