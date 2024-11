A kedves, udvarias angol házaspár, Peter és Debbie egy hajóúton összebarátkozik egy amerikai özvegyasszonnyal, Elsával. A nyaralás végén megtörténik a kölcsönös címváltás, ígértetek a jövőbeli látogatásra, ami persze, többnyire elmarad… Ezúttal azonban nem… Elsa egy szép napon becsenget hozzájuk… Addigra azonban olyasmiket olvastak róla az interneten, hogy elfogja őket a jeges rémület – nem szívesen engedik be, főként két kamaszgyerekük közelébe. De megbántani se szeretnék. A fergeteges vígjátéki helyzetekbe még egy okoskodó szomszéd és egy rendőr-őrmester is belekavar… És most, közvetlenül a londoni West End-siker után a budapesti Játékszínbe is megérkezik a rém rendes vendég…

A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.

Részletek: https://muvelodesikozpont-siofok.hu/esemenyek/rem-rendes-vendeg/

Szereplők:

Elsa: Hernádi Judit

Peter: Nagy Sándor

Debbie: Horváth Lili

Szomszéd: Csonka András

Őrmester: Barabás Kiss Zoltán

Rosie: Majer Jázmin / Markó Zengő

Alex: Czombál András / Neuhauser Emil Béla

Rendező: Cseke Péter

Jegyárak:

Földszint: 9000 Ft

Erkély: 8000 Ft

Jegyek kaphatók minden hétköznap 12-18-ig a KIMK jegypénztárában, illetve a kimk.jegy.hu oldalon:

https://kimk.jegy.hu/program/rem-rendes-vendeg-jatekszin-166869