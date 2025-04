Bővülő választék az autópiacon – autószalont nyit a Nyitrai Csoport Kaposváron

A gépjármű-értékesítésen és az autóipari szolgáltatásokon túl is sokat ad Kaposvár városának a Cégcsoport ezzel a beruházással. Új munkahelyek jönnek létre, melynek köszönhetően a Nyitrai Csoport jelenleg 180 fős létszáma majd 215 főre emelkedik a kaposvári autószalon megnyitását követően. A Cégcsoport folyamatosan várja az állásra jelentkezőket – többek között értékesítőket, értékesítési vezetőt és autószerelőket keresnek. A betölthető pozíciókról a nyitraicsoport.hu/allashirdetesek oldalon lehet tájékozódni, ahol egyúttal a fényképes önéletrajzok benyújtására is van lehetőség. Továbbá jelentkezni lehet még az [email protected] címre megküldött önéletrajzokkal, valamint pályázatukat akár személyesen is leadhatják egy lezárt borítékban a helyszínen, mely során a jelentkezők a létesítményt is megismerhetik. A Vállalat kiemelt figyelmet fordít a munkavállalói képzésére, valamint a korszerű és biztonságos munkakörnyezet kialakítására.

Emellett a Nyitrai Csoport aktívan részt kíván venni a város társadalmi életében is: május 24-én majálissal vár mindenkit a létesítmény, ahol a programok mellett a szalonnal is megismerkedhetnek az érdeklődők. A Vállalat a többi telephelyéhez hasonlóan Kaposváron is támogatni kívánja a sportot és a kultúrát, valamint karitatív tevékenységekben is aktívan rész kíván venni.

A Nyitrai Csoport kaposvári szalonja új lendületet hoz a város életébe; legyen ennek Ön is részese akár ügyfélként, akár munkavállalóként, vagy élvezze a Cégcsoport által szervezett programokat!

További részletek: https://web.nyitraicsoport.hu/