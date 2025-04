Megszokott kényelem, maximális kikapcsolódás – a nyaralóban is

Beköszöntött a tavasz, az egyre melegedő nappalok félreérthetetlenül jelzik a nyaralótulajdonosoknak, hogy ideje elgondolkozni, milyen teendők akadnak. Első körben jöhet a ház kitakarítása, a kert rendbetétele és a szükséges javítások elvégzése, de ha ezek megvannak, érdemes elgondolkozni azon is, hogy hogyan tehetjük még komfortosabbá a nyaralót. Az sem mindegy, hogy mennyiből és milyen minőségben oldjuk meg a felújításokat vagy milyen anyagi befektetéssel tudjuk még kényelmesebbé tenni a pihenésül szolgáló nyaralót.

Sokak számára a tévézés továbbra is elengedhetetlen eleme a feltöltődésnek és a nyaralás során sem szeretnének lemondani kedvenc műsoraikról. Ha beüt a rossz idő, akkor pedig igazán jól jön, ha le tudnuk ülni tévézni, és lefoglalhatjuk a gyerekeket, amíg kint esik az eső.

Gondtalan kikapcsolódás műholdas tévével

A műholdas szolgáltatás további nagy előnye, hogy nincs szükség bonyolult és sokszor igen költséges hálózat kiépítésére. A műholdak és parabolaantennák segítségével gyakorlatilag bárhol, még az ország legeldugottabb részein élők is élvezhetik a modern műsorszórás előnyeit.

A One Magyarország azon kevés szolgáltató közé tartozik, melynek kínálatában továbbra is elérhető a műholdas tévézés lehetősége. A One akciója keretében elengedik a beszerelési díjat az új belépőknek, így remek lehetőség ez azoknak is, akik tovább használnák parabola antennájukat.

Praktikusmegoldás a nyaralóba

Azok számára is jó választás lehet a műholdas TV, akiknek nincs szükségük vezetékes internetszolgáltatásra a nyaralójukban. Sok esetben ugyanis szélessávú internet szükséges ahhoz, hogy a televízió is működjön, ez viszont komoly extra költségeket jelenthet.

A műholdas adás esetében erre azonban nincs szükség, hiszen a jelet a parabolaantenna továbbítja a tévékészülék felé. A One TV Medium műholdas szolgáltatásában például 96 – közte 17 HD minőségben fogható – csatornát érnek el az előfizetők.

Forrás: One

A One TV Medium csomagban megtalálhatók a népszerű közszolgálati- és hírcsatornák, a minőségi filmekről és műsorokról a 30-nál is több szórakoztató csatorna gondoskodik, míg a szurkolóvénával megáldott nézők 10 sportadó kínálatából válogathatnak kedvükre. Az előbbiek mellett természetesen nem maradtak ki a népszerű életmód-, zene- és gyerekcsatornák sem.